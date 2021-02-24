KOOFR

想要脫離 Google 服務，關於儲存空間第一個迎面而來的是雲端硬碟，有什麼替代方案嗎？最近小編發現一款來自歐洲的雲端硬碟服務 KOOFR，雖然免費空間只有 2GB，沒有 Google 來得大，不過深受小編喜愛的就是 KOOFR 支援 WebDAV，不論你是 Windows 系統還是 macOS 系統使用者，完全不須下載任何 App，就能夠輕鬆用電腦系統原生介面，上傳、下載檔案至 KOOFR 雲端硬碟當中，這種超直覺的檔案備份與分享方式可以說是用過一次就回不去，還沒用過的話，趕快來體驗一次吧！

免費雲端硬碟 推薦

首先進入 KOOFR 官網點擊 Create free account 免費註冊一個帳號。

KOOFR

註冊完畢後登入 KOOFR 後台，到 Preferences > Password > Generate new password 輸入你的 WebDAV 名稱，按下 Generate 產生密碼。

KOOFR

接著將這組隨機產生的密碼記下來，待會登入時會用到。

免費空間上傳推薦

接著打開電腦中資料夾，對「網路」點擊右鍵，選擇「連線網路磁碟機」。（macOS 系統的朋友，請選擇資料夾 > 前往）

KOOFR

在資料夾的位置貼上 KOOFR 的路徑：https://app.koofr.net/dav/Koofr 並按下完成。

免費雲端空間

使用者名稱的位置，填上剛剛註冊的 Email，密碼則是剛剛隨機產生的密碼。

免費雲端硬碟 app

連線完成後，就可以在電腦資料夾中存取 KOOFR 雲端硬碟囉！上傳、下載都可以在這邊存取資料，直接將檔案拖曳進來就完成上傳啦，就與電腦資料夾沒什麼兩樣！唯一的缺點就是 2GB 實在有點不夠用 QQ 不過當然也有付費升級空間的方案，從 10GB～10TB 都有，至於貴不貴呢？小編拿 Google 雲端硬碟來比較，Google Drive 10GB 要新台幣 650 元/年，KOOFR 10GB 則是 19.67 歐元（換算台幣 663 元），其實是差不多的，就看大家如何選擇囉！

當然 KOOFR 也有針對 macOS、Windows 提供桌面版軟體可以用，有需要的我將載點提供在下方，有興趣的自己去下載囉：

傳送門：KOOFR
（上方為推薦連結，點擊你和小編都能夠獲得免費 2GB 免費儲存空間）

KOOFR （Windows 下載）
KOOFR （macOS 下載）

KOOFR 來自歐洲的免費雲端硬碟 ( 支援 WebDAV )，免額外下載 APP 即可上傳 / 下載檔案 相關文章

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