Twdown 超方便的線上免費 Twitter 影片下載網，一鍵就可下載並支援 MP3 檔案！

看到不錯的 Twitter 影片，卻找不到可以下載的工具嗎？那麼交給這款 Twdown 線上 Twitter 影片下載網就對啦！Twdown 是一款免費線上 Twitter 影片下載工具，操作相當簡單，只要將你喜歡的 Twitter 影片連結複製起來，貼到 Twdown 網站後，按下 Download 按鈕便可選擇要下載影片的畫質大小，另外 Twdown 網站還有提供純音訊的 MP3 格式，有需求的朋友趕緊收下這款方便的工具吧！想下載 B 站影片的朋友，可參考這篇：bilibili 免費影片下載工具！

Twdown 使用說明

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首先請先到 Twitter 網站找一個你喜歡的影片，接著點選影片底下的「分享」圖示列選擇「Copy link to Tweer」複製影片網址連結。

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接著將該 Twitter 影片網址貼到 Twdown 網站中，點選「Download」。

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接著你就可以選該 Twitter 影片的畫質大小、MP4 與 MP3 格式，選好之後便可點選「Download」將影片下載到電腦中收藏囉！對於想下載 Twitter 影片的朋友，趕緊點選下方連結前往下載吧！

Twdown：https://twdown.net/

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