一年一度的電視金鐘獎又要來囉 ! 2022 年第 57 屆金鐘頒獎典禮本屆共分為 2 個日期，分別為「節目類」頒獎典禮 10/21 舉行、「戲劇類」頒獎典禮 10/22 舉行，兩天都在晚上 7 點開始頒獎典禮，地點位在國父紀念館，這次共有 244 件入圍名單，角逐 48 個獎項，星光大道從下午 5 點開始舉行，這邊幫大家整理出金鐘獎頒獎典禮線上看、YouTube 直播資訊，還有完整的入圍名單。





2022 第 57 屆金鐘獎相關資訊

地點：國父紀念館

日期：111 / 10 / 21 ( 星期五 ) & 10 / 22 ( 星期六 )

時間：

17：00 星光大道

19：00 頒獎典禮

2022 第 57 屆金鐘獎網路線上看 / 直播

2022 第 57 屆金鐘獎電視收看

國內：



有線電視第 30 台 - 三立都會台

中華電信 MOD - 三立綜合台

海外直播：三立國際台

好事廣播電台 989

海外：廣播調頻：

2022 第 57 屆金鐘獎完整入圍名單

綜藝節目獎



#T-POP我們聽大的!!

HiHi 導覽先生

大嘻哈時代

婚禮歌手

熙娣想聊

益智及實境節目獎

上山下海過一夜

全民星攻略

全明星運動會

決戰水下伸展台

阮三个 3

生活風格節目獎

出發吧！鐵三角

我們回家吧 2

浩克慢遊

部落抓風味

誰來晚餐 13

寶島神很大

自然科學紀實節目獎

下一步，AI。NEXT，愛

大洋的召喚

發現國境之南-台灣生物的南島緣

人文紀實節目

台語有影－紀錄片

南島起源

神之器

登台之路

極樂世界

兒童節目獎

GO！蔬菜小隊！

Tahu 生火吧

下課花路米－壯遊闖天下

水果冰淇淋

酷 wawa

少年節目獎

kakudan 時光機

青春發言人 4

音樂關鍵字

練習生，衝一波！

動畫節目獎

勇者動畫系列

歐米天空

綜藝節目主持人獎



小 S【徐熙娣】／熙娣想聊

吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門

胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】、賴慧如、籃籃【籃靖玟】、郭忠祐 ／綜藝大集合

曾國城、卓文萱、詹姆士【鄭堅克】、吳秉承／型男大主廚

黃子佼、Lulu【黃路梓茵】／婚禮歌手

益智及實境節目主持人獎

Janet【謝怡芬】／決戰水下伸展台

吳宗憲、KID【林柏昇】／綜藝玩很大

徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑／全明星運動會

曾國城、蔡尚樺／全民星攻略

楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个 3

生活風格節目主持人獎

王浩一、劉克襄／浩克慢遊

柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大

高志【松野高志】／台灣好吃驚

曾寶儀／我們回家吧 2

廖科溢、謝哲青、工頭堅【吳建誼】／出發吧！鐵三角

竇智孔【竇允辰】／台灣第一等

自然科學及人文紀實節目主持人獎

Julian Davison、優席夫／南島起源

陳偉／大導演小食光

舒夢蘭／大洋的召喚

楊小黎／在台灣的故事

兒童少年節目主持人獎

小兵【薛紀綱】、湘涵【王湘涵】、亞里【廖敏君】／下課花路米－ 壯遊闖天下

王伯源、陳瑋薇／TRY 科學

李穎珍／練習生，衝一波！

謝哲青／青春愛讀書

鍾欣凌、郭彥均／超級總動員

一般節目類導演獎

吳文睿／神之器-礱之旅

林佑恩／公視紀實-度日

張颿駿、夏紹虞／下一步，AI。NEXT，愛

許哲嘉／紀錄觀點 捕鰻的人

楊孟嘉／公視紀實─下一站

一般節目類導播獎

可樂【吳佩諭】／Be The One A 級戰場

吳美君／大嘻哈時代

宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲

李麗芳／第 17 屆 KKBOX 風雲榜頒獎典禮

陳美而／#T-POP 我們聽大的!!

一般節目類攝影獎

周文欽／台語有影－紀錄片《飄撇討海人》

張皓然／公視紀實-嶼光同塵

陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚

潘信安／公視紀實-雙面曹理歐

謝欣志／公視紀實-建築慢慢

一般節目類剪輯獎

巫宗憲、吳文睿／神之器-礱之旅

李依璇／登台之路-十九兩

林欣民／紀錄觀點 捕鰻的人

郭宗偉／南島起源

楊孟嘉／公視紀實─下一站

蘇明彥／公視紀實-度日

一般節目類聲音設計獎

卓士堯／你的島嶼我的家

周震、Thomas Foguenne 福多瑪／公視紀實-度日

高偉晏／勇者動畫系列

葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路-十九兩

澎葉生(Yannick Dauby)／紀錄觀點 捕鰻的人

鄭維芝、劉韋弘／公視紀實─下一站

一般節目類燈光獎

李元嶽、陳佳宏、陳國安／藝術很有事

張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代

蔡昇潤／心 所愛的歌

一般節目類美術設計獎

呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代

許皓程、林姵瑄、張雅雅、張家寧／歐米天空

郭又慈、盧朝勇、鄭文傑、詹正筠／下一步，AI。NEXT，愛

葉為元、林善義／2049+絕處逢聲

蘇育賢、林欣頤、賴辰威／36 題愛上你

一般節目類節目創新獎

HiHi 導覽先生

大嘻哈時代

公視主題之夜 SHOW

你的島嶼我的家

特殊貢獻獎



陳君天

張宗榮

最具人氣綜藝節目獎

金鐘 57 官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/bamid.goldenbell

金鐘 57 官方網站：https://gba.tavis.tw/57th/index.html