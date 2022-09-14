2022 金鐘獎直播

一年一度的電視金鐘獎又要來囉 !  2022 年第 57 屆金鐘頒獎典禮本屆共分為 2 個日期，分別為「節目類」頒獎典禮 10/21 舉行、「戲劇類」頒獎典禮 10/22 舉行，兩天都在晚上 7 點開始頒獎典禮，地點位在國父紀念館，這次共有 244 件入圍名單，角逐 48 個獎項，星光大道從下午 5 點開始舉行，這邊幫大家整理出金鐘獎頒獎典禮線上看、YouTube 直播資訊，還有完整的入圍名單。


2022 第 57 屆金鐘獎相關資訊

地點：國父紀念館

日期：111 / 10 / 21 ( 星期五 ) & 10 / 22 ( 星期六 )

時間：
17：00 星光大道 
19：00 頒獎典禮

2022 第 57 屆金鐘獎網路線上看 / 直播


2022 第 57 屆金鐘獎電視收看

國內：

  • 有線電視第 30 台 - 三立都會台
  • 中華電信 MOD - 三立綜合台
海外：
  • 海外直播：三立國際台
廣播調頻：
  • 好事廣播電台 989

2022 第 57 屆金鐘獎完整入圍名單

綜藝節目獎

  • #T-POP我們聽大的!!
  • HiHi 導覽先生
  • 大嘻哈時代
  • 婚禮歌手
  • 熙娣想聊
益智及實境節目獎
  • 上山下海過一夜
  • 全民星攻略
  • 全明星運動會
  • 決戰水下伸展台
  • 阮三个 3
生活風格節目獎
  • 出發吧！鐵三角
  • 我們回家吧 2
  • 浩克慢遊
  • 部落抓風味
  • 誰來晚餐 13
  • 寶島神很大
自然科學紀實節目獎
  • 下一步，AI。NEXT，愛
  • 大洋的召喚
  • 發現國境之南-台灣生物的南島緣
  • 人文紀實節目
  • 台語有影－紀錄片
  • 南島起源
  • 神之器
  • 登台之路
  • 極樂世界
兒童節目獎
  • GO！蔬菜小隊！
  • Tahu 生火吧
  • 下課花路米－壯遊闖天下
  • 水果冰淇淋
  • 酷 wawa
少年節目獎
  • kakudan 時光機
  • 青春發言人 4
  • 音樂關鍵字
  • 練習生，衝一波！
動畫節目獎
  • 勇者動畫系列
  • 歐米天空
綜藝節目主持人獎
  • 小 S【徐熙娣】／熙娣想聊
  • 吳宗憲、陳漢典、LULU【黃路梓茵】／綜藝大熱門
  • 胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】、賴慧如、籃籃【籃靖玟】、郭忠祐 ／綜藝大集合
  • 曾國城、卓文萱、詹姆士【鄭堅克】、吳秉承／型男大主廚
  • 黃子佼、Lulu【黃路梓茵】／婚禮歌手
益智及實境節目主持人獎
  • Janet【謝怡芬】／決戰水下伸展台
  • 吳宗憲、KID【林柏昇】／綜藝玩很大
  • 徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑／全明星運動會
  • 曾國城、蔡尚樺／全民星攻略
  • 楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个 3
生活風格節目主持人獎
  • 王浩一、劉克襄／浩克慢遊
  • 柯大堡【柯凱耀】／寶島神很大
  • 高志【松野高志】／台灣好吃驚
  • 曾寶儀／我們回家吧 2
  • 廖科溢、謝哲青、工頭堅【吳建誼】／出發吧！鐵三角
  • 竇智孔【竇允辰】／台灣第一等
自然科學及人文紀實節目主持人獎
  • Julian Davison、優席夫／南島起源
  • 陳偉／大導演小食光
  • 舒夢蘭／大洋的召喚
  • 楊小黎／在台灣的故事
兒童少年節目主持人獎
  • 小兵【薛紀綱】、湘涵【王湘涵】、亞里【廖敏君】／下課花路米－ 壯遊闖天下
  • 王伯源、陳瑋薇／TRY 科學
  • 李穎珍／練習生，衝一波！
  • 謝哲青／青春愛讀書
  • 鍾欣凌、郭彥均／超級總動員
一般節目類導演獎
  • 吳文睿／神之器-礱之旅
  • 林佑恩／公視紀實-度日
  • 張颿駿、夏紹虞／下一步，AI。NEXT，愛
  • 許哲嘉／紀錄觀點 捕鰻的人
  • 楊孟嘉／公視紀實─下一站
一般節目類導播獎
  • 可樂【吳佩諭】／Be The One A 級戰場
  • 吳美君／大嘻哈時代
  • 宋建忠／姐妹們的音樂萬萬歲
  • 李麗芳／第 17 屆 KKBOX 風雲榜頒獎典禮
  • 陳美而／#T-POP 我們聽大的!!
一般節目類攝影獎
  • 周文欽／台語有影－紀錄片《飄撇討海人》
  • 張皓然／公視紀實-嶼光同塵
  • 陳一松、陳昱翔、林清華／大洋的召喚
  • 潘信安／公視紀實-雙面曹理歐
  • 謝欣志／公視紀實-建築慢慢
一般節目類剪輯獎
  • 巫宗憲、吳文睿／神之器-礱之旅
  • 李依璇／登台之路-十九兩
  • 林欣民／紀錄觀點 捕鰻的人
  • 郭宗偉／南島起源
  • 楊孟嘉／公視紀實─下一站
  • 蘇明彥／公視紀實-度日
一般節目類聲音設計獎
  • 卓士堯／你的島嶼我的家
  • 周震、Thomas Foguenne 福多瑪／公視紀實-度日
  • 高偉晏／勇者動畫系列
  • 葉約瑟、陳信華、王逸勳／登台之路-十九兩
  • 澎葉生(Yannick Dauby)／紀錄觀點 捕鰻的人
  • 鄭維芝、劉韋弘／公視紀實─下一站
一般節目類燈光獎
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  • 張家銘、王文楓、李智偉／大嘻哈時代
  • 蔡昇潤／心 所愛的歌
一般節目類美術設計獎
  • 呂昱緯、李信興、黃孟瑩／大嘻哈時代
  • 許皓程、林姵瑄、張雅雅、張家寧／歐米天空
  • 郭又慈、盧朝勇、鄭文傑、詹正筠／下一步，AI。NEXT，愛
  • 葉為元、林善義／2049+絕處逢聲
  • 蘇育賢、林欣頤、賴辰威／36 題愛上你
一般節目類節目創新獎
  • HiHi 導覽先生
  • 大嘻哈時代
  • 公視主題之夜 SHOW
  • 你的島嶼我的家
特殊貢獻獎
  • 陳君天
  • 張宗榮
最具人氣綜藝節目獎
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2022 金鐘獎 57 頒獎典禮 YouTube / 線上直播，完整入圍及得獎名單整理 相關文章

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