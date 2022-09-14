一年一度的電視金鐘獎又要來囉 ! 2022 年第 57 屆金鐘頒獎典禮本屆共分為 2 個日期，分別為「節目類」頒獎典禮 10/21 舉行、「戲劇類」頒獎典禮 10/22 舉行，兩天都在晚上 7 點開始頒獎典禮，地點位在國父紀念館，這次共有 244 件入圍名單，角逐 48 個獎項，星光大道從下午 5 點開始舉行，這邊幫大家整理出金鐘獎頒獎典禮線上看、YouTube 直播資訊，還有完整的入圍名單。
2022 第 57 屆金鐘獎相關資訊
地點：國父紀念館
日期：111 / 10 / 21 ( 星期五 ) & 10 / 22 ( 星期六 )
時間：
17：00 星光大道
19：00 頒獎典禮
2022 第 57 屆金鐘獎網路線上看 / 直播
- 2022 金鐘獎直播：YouTube 金鐘獎直播頻道
- 國內電視直播：三立都會台
- MOD直播：三立綜合台
- 海外直播：三立國際台
- 廣播調頻：好事廣播電台989
- 線上看直播：
2022 第 57 屆金鐘獎電視收看
國內：
- 有線電視第 30 台 - 三立都會台
- 中華電信 MOD - 三立綜合台
- 海外直播：三立國際台
- 好事廣播電台 989
2022 第 57 屆金鐘獎完整入圍名單
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