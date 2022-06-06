Qdown

在對岸論壇走跳，想要下載影片、文件時，大多都是迅雷、磁力、BT 等載點，沒有專用的下載器是沒辦法下載的，最近小編剛好發現一款不錯的下載工具 Qdown，它是一款輕量＋全能的下載器，佔用少量的記憶體，在不啟動主介面的情況下最多只佔用 30M 記憶體，除了前面提到的下載協議外，還支援 FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 等，完全免費無廣告，常再往路上下載文件的朋友，推薦可以下載起來使用看看。如果這個下載器沒辦法下載你的檔案，可以用 qBittorrent  比較老牌的  BT 的下載工具來試試是不是你的載點壞掉了。

迅雷下載器

文章後方小編幫各位準備好 Qdown 載點啦，安裝好之後開啟，既能夠看到乾淨的主介面，部分電腦有防毒軟體偵測誤報的情形，必須先加入防毒軟體白名單才能夠啟用。

磁力下載工具

支援的連結有迅雷、磁力、BT、FTP、SFTP、HTTP、HTTPS 等，在迷你視窗中點擊「增加下載」，並將下載連結貼上就可以囉。

迅雷下載工具推薦

下載中的檔案可以在任務欄中看到目前的下載進度、名稱、大小等資訊，支援斷點續傳、上傳/下載限速、下載完成自動關機，還能夠自動拉取 BT Tracker 伺服器清單，實現 BT 極速下載。連結小編放在下方，趕快去收下吧。

https://lightzhan.xyz/index.php/qdown/

免安裝版：
Qdown 2.0.4.7z（GOOGLE下載）
Qdown 2.0.4.7z（1DRV下載）
Qdown 2.0.4.7z（MEDIAFIRE下載）
Qdown 2.0.4.7z（RAPIDGATOR下載）
Qdown 2.0.4.7z（MEGA下載）
檔案大小：53.75 MB

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