make 8-bit 線上像素繪圖網，像素圖像創作者必備收藏工具！

想成為一個像素藝術創作者嗎？那你可以能需要一個簡單又方便的像素繪圖工具，那麼這款 make 8-bit 線上像素繪圖網會很適合你！make 8-bit 線上像素繪圖網是一個類似小畫家的繪圖工具，操作相當簡單，開啟網站後就可開始繪圖，你可以自訂筆刷大小以及顏色，畫完後，便可選擇要保存全部畫面或透過選取範圍來儲存透明 PNG 像素圖，對像素藝術有興趣的朋友趕緊來試試看喔！想將人物照轉換成像素藝術照嗎？請參考這篇：PixelMe 像素畫產生器！

make 8-bit 使用說明

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進到 make 8-bit 線上像素繪圖網後，便可看到三個工具，左邊工具可選擇你要的筆刷、油漆桶以及剪下、複製、貼上、還原、重做等功能，右邊工具則可以讓你選擇筆刷的顏色，若發現沒有你喜歡的顏色，還能輸入你要的顏色色碼。

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當你都設定好之後，便可開始在網站中進行繪圖，畫完後，便可點擊上方的綠色「import/save +」打開儲存功能視窗。

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在「export art」下方，你可以選擇「full page」儲存整個畫布或選擇「selection」選取你要的範圍儲存畫面。

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選取你要的範圍要儲存的範圍後，就能點擊圖片或直接拖曳圖片到桌面上將圖像保存做使用囉！若你對像素藝術感到有興趣的朋友，趕緊點擊下方連結前往 make 8-bit 網站進行創作吧！

make 8-bit：https://make8bitart.com/

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