也許是受到 NFT 影響，最近圖片、大頭貼紛紛開始吹起「像素風」，你有跟上嗎？如何製作像素風圖片呢？最近小編發現「八位元畫家」這款不錯的 APP，它到底有多夯，這款 APP 截稿為止總下載量已經超過 190 萬次，尺寸從最小 16 x 16 到最大 160 x 160，可以選擇自己繪製像素圖（點陣圖），也可以將照片一鍵轉為像素風，如果你有興趣的話，趕快跟著小編來看看怎麼做吧！如果你需要的是類似 DOS 遊戲的風格，那就要用另一款 PixelMe 像素圖產生器。

目前「八位元畫家」App 可以在 Google Play 及 App Store 免費下載，下載之後開啟就可以看到已經有許多像素圖片，也可以點擊下方的＋來新增。

新增像素圖之前，可以自選尺寸：16 x 16、32 x 32、48 x 48、64 x 64、96 x 96、128 x 128、160 x 160。沒有繪畫天分的話，點擊右上方的...，可以找到「導入圖片」。

如此一來就可以將「照片」轉為像素風囉！

點擊下方的「導出」就可以將像素風照片儲存在電腦中啦。

跟大家分享一下像素風的成品圖片，最後提醒一下大家，你選的畫布尺寸越小，像素顆粒就會越大，反之畫布尺寸越大，像素顆粒就會越小，圖片就會更清晰喔。

下載：

八位元畫家 ( Google Play 下載 )

八位元畫家 ( App Store 下載 )