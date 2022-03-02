ClearVPN

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要如何獲得此次的 ClearVPN 序號呢？首先要先到 ClearVPN 首頁註冊一個帳號，輸入 Email 和密碼就可以啦，不用花幾秒鐘就能註冊完成。

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登入帳號之後，看到後台有 Redeem a promocode 按鈕，點擊來輸入本次的限時免費序號。

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輸入 SAVEUKRAINE 後按下 Apply 來啟用。

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看到上方訊息就代表 ClearVPN 啟用完成啦。

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本次的序號是 1 年份的，能夠同時讓 6 個裝置使用。

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最後下載 ClearVPN 並進行安裝。

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安裝完畢後開啟 ClearVPN，輸入剛剛註冊的帳號密碼登入。

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接著就可以進入 ClearVPN 主畫面啦，載點小編幫大家整理在下面，記得先去註冊帳號喔！

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