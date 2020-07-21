你是否因為臨時的翻牆需求，為了省下費用常常用免費 VPN 呢？根據 vpnMentor 資料顯示：UFO VPN、FAST VPN、Free VPN、Super VPN、Flash VPN、Secure VPN 及 Rabbit VPN 等 7 家 VPN 服務，背後均為同一家香港公司 Dreamfii HK Limited，這些號稱不記錄任何 log 資料的 VPN 服務，竟有超過 2000 萬筆個資，被發現放在 Elasticsearch 公開伺服器中。如果你正在全找安全的替代 VPN 方案，可以參考：NordVPN 去大陸要翻牆就用它，要用超級電腦跑 10 億年才能破解頂級加密技術

種種跡象皆顯示，這些 VPN 來自同一家開發商

- 這些 VPN 共用同一台伺服器 Elasticsearch- 他們發票都來自 Dreamfii HK Limited- 至少有 3 家 VPN 都有相似的官網

外洩的資料包含哪些？

- Log 日誌

- Email 地址

- 密碼

- IP 位置

- 住家地址

- 手機型號

- 裝置 ID

- Paypal API

這些 VPN 的評分都相當高

UFO VPN

Google Play Store：4.5

App Store：4.5

開發者：Dreamfii HK Limited

FAST VPN

Google Play Store：4.5

App Store：4.6

開發者：Mobipotato HK Limited

FREE VPN

Google Play Store：4.5

App Store：4.6

開發者：Starxmobi HK Ltd

Super VPN

Google Play Store：4.6

App Store：4.9

開發者：Nownetmobi



圖片來源：vpnMentor

根據 vpnMentor 指出，雖然已被發現資料外洩，但目前在伺服器上還是可以看到這些個資，在這些 Log 日誌中，可以看到完整的使用者 Email、密碼、變更密碼要求、錯誤的登入嘗試等詳細資訊，甚至還有牽涉到付款的 Paypal API。

這 7 家 VPN 中，我中獎了怎麼辦？

基本上這七家中註冊了其中一家並使用，外洩的資料就已經外洩了，基本上是無法挽回的。

未來要用 VPN 時最好找具有較高安全等級的 VPN 服務，像是 NordVPN、PureVPN 等，且不要貪圖小便宜，只用免費的 VPN，「免費的總是最貴」這個道理，可以從這次外洩事件中驗證。

資料來源：vpnMentor