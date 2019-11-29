NordVPN

去大陸要用什麼 VPN 翻牆工具？免費通常速度都很慢，不然就是有限制流量，今天小編發現一款 NordVPN，它是目前全世界最可靠的 VPN 工具之一，全球有超過 5000 台伺服器、59 個國家節點可使用，除了跨越地理區域的 IP 限制之外，用 VPN 上網還可以確保在瀏覽資料時，NordVPN 採用最頂級的加密技術，用超級電腦要 10 億年才能破解，更加安全、隱密，如果你有 VPN 需求，我個人非常推薦可以把 NordVPN 放入口袋清單中喔！

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△ 小編分享的這天，剛好是黑色星期五，購買三年方案每個月只要 3.49 美元（外加贈送 NordLocker），若是平常一個月方案要 11.95 美金，所以如果黑五有折扣，可以直接買下來，可以省下不少花費喔！

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△ 點擊進去優惠後，可以看到一次訂閱越長期的方案折扣越多。

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△ 接著輸入你的 Email 及付款資訊後，就可以完成購買啦！

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△ 購買後請到剛剛輸入的 Email 中收信，點擊驗證信箱，並設定會員密碼。接著就可以到官網下載 NoreVPＮ 應用程式囉~ 目前支援 Android、iOS、Windows、macOS、Linux、Android TV、Chrome、Firefox，一組帳號密碼可同時連接 6 個裝置！一個人當然不一定會有這麼多裝置，因此你也可以找朋友一起 Share～

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△ 下載 APP 後開啟第一件事情就是要輸入你剛剛設定的 Email 及密碼，沒有購買的話是沒有辦法登入的喔～

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△ 登入後就可以看到左方是不同的國家節點，右邊則是以圖像化的方式，顯示節點。若你沒有特定的國家要連，直接點擊下方的 Quick connect 就可以快速連線囉。

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△ 連線後 NordVPN 會建立一個加密的通道，透過網路傳送的任何資料要分割成為封包，私人資料會被分割、壓縮和透過加密的 VPN 通道傳遞。當資料到達 VPN 伺服器時，外部封包會移除以透過解密存取內部的資料，因此我們的加密資料對任何第三方觀察者而言看起來就是亂碼。就算被 ISP 業者或駭客攔截到了這些資料，也讀取不了 ; 政府也無法查找到瀏覽歷史的記錄檔，因為沒有記錄檔。

連線到 VPN 伺服器後，網路的 IP 地址和位置都不是我們的真實 IP，每次建立新連線時，我們上網的身分會切換到一個新的 IP 位置，就像在加密的披風下安全的上網。

NordVPN 的軍用級加密 進階加密標準(AES)

AES 是全球政府、網路安全專家和狂熱的密碼研究者使用與核准的加密標準。NordVPN 使用 NSA 建議的採用 256 位元金鑰的 AES，保護包括「最高機密」等級的機密資訊。

  • 沒有任何已知的實際攻擊可以攻破這種加密標準。如果您使用暴力攻擊法，這表示您必須確認所有可能的金鑰組合，這樣您需要比人類目前可以自由支配還要多的資源。
  • 數字 256 指金鑰的大小，因此 256 位元有 2 的 256 次方組合。只要提供足夠的資源的確可以破解任何金鑰，但採用 256 位元金鑰的 AES 絕對是一種絕殺。若要攻破，需要打造出目前並不存在的超級電腦，然後解密還需數十億年。

什麼是 NordVPN CyberSec？

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△ NordVPN CyberSec 可將安全性和隱私度提升到更高境界，它會自動阻擋可疑網站，以免惡意軟體或其他網路威脅感染設備。此外，它還可阻擋大家最討厭的彈出廣告 ~ 最主要的功能就是阻擋網路釣魚詐騙、免於 DDoS（分散式阻斷服務）攻擊、跳過不想看的廣告。

另外還有 VPN Kill Switch，它可以持續監控您到 VPN 伺服器的連線，如果連線意外中斷，Kill Switch 會阻止裝置繼續上網獲存取資料，NordVPN 將網路流量加密並引導經過 VPN 通道、隱藏 IP 位址，將私人資料屏蔽在第三方之外。但 Kill Switch 是防止私人資料外洩的最後一道防線。所以開啟 VPN Kill Switch 網路可能會連線中斷，直到 VPN 通道還原或停用 Kill Switch。

手刀前往：NordVPN 官方網站

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