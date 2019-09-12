有翻牆需求的時候要用哪一款 APP 呢？台灣常見的翻牆需求大部分都是大陸要翻回台灣、台灣翻到大陸，今天要來跟大家分享一款翻牆工具名為 FlyVPN，它的好處是具有台灣與大陸的節點，所以不管你是要從台灣翻到大陸，還是從大陸翻回台灣通通都可以使用，最強大的是它同時支援 Windows、Mac、Android、iOS、Linux 所有系統，所以如果你有翻牆需求的話，趕快把這款工具收下來吧！你也可以參考：VPNHub 號稱目前最安全的免費翻牆工具，PornHub 推出的 VPN 服務，老司機看片不留痕跡

△ 這款工具支援 5 個系統，這邊小編就用 Windows 來作為示範，進入一般的安裝程序後，就可以開啟使用，載點小編幫大家準備好囉，到文末點擊就可以下載，不管是電腦手機都可以使用超級方便！

△ 安裝完成之後‵，開啟預設語言是簡體中文，如果你看不太習慣的話，點擊右下角能夠調整為繁體中文沒有問題。

△ 接著是註冊帳號，一般來說大家一定都沒有帳號，那就快速註冊一個吧！輸入一個你常用的 E-mail 電子信箱來收取驗證碼，並輸入密碼就可以免費註冊囉。如果你擔心收到一堆廣告信的話，可以使用本站之前分享過的一次性 email 工具，這樣就可以避免收到垃圾信件。

△ 這邊小編要提醒大家一下FlyVPN 並不是完全免費，但免費帳戶可以每天使用 3 次，每一次連線的時間為 20 分鐘，如果你身在國外想要翻牆的話，我認為緊急使用算是可以滿足的，畢竟是免費的，就要急用的時候再開啟吧！如果你要使用的時間比較長，還是建議付費使用囉～

△ 接著就可以看到全部的節點，但這些節點並不是全部都免費，目前預設開啟的頁面為全部線路，點擊上方進入免費的部分，目前免費的節點共有 36 個。

△ 免費的 36 個節點當中，包含華盛頓、紐約、俄勒岡、加州、喬治亞州、維尼吉亞州、伊利諾州、香港六個節點、韓國三個節點、泰國兩個、台灣四個、越南一個、土耳其六個、河南、江蘇、山東、浙江，在每個節點後面有訊號顏色，綠色代表訊號較佳，黃色則代表連線速度較慢。

△ 雖然免費只有 36 個，但裡面同時包含有台灣與大陸的節點，代表不管你人是在台灣還是大陸，想要翻牆的話用這款 APP 都可以滿足你的需求，點擊節點名稱之後，按下下方的按鈕就可以連線啦！趕快收下這款翻牆神器吧～

Windows 下載：

FlyVPN 4.7.2.0.exe（FLYVPN下載）

FlyVPN 4.7.2.0.exe（GOOGLE下載）

FlyVPN 4.7.2.0.exe（1DRV下載）

FlyVPN 4.7.2.0.exe（MEDIAFIRE下載）

FlyVPN 4.7.2.0.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：3.91 MB

Mac 下載：

FlyVPN 4.7.3.0.dmg（FLYVPN下載）

FlyVPN 4.7.3.0.dmg（GOOGLE下載）

FlyVPN 4.7.3.0.dmg（1DRV下載）

FlyVPN 4.7.3.0.dmg（MEDIAFIRE下載）

FlyVPN 4.7.3.0.dmg（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：7.16 MB

FlyVPN Android：這裡下載

FlyVPN iOS：這裡下載