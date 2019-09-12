有翻牆需求的時候要用哪一款 APP 呢？台灣常見的翻牆需求大部分都是大陸要翻回台灣、台灣翻到大陸，今天要來跟大家分享一款翻牆工具名為 FlyVPN，它的好處是具有台灣與大陸的節點，所以不管你是要從台灣翻到大陸，還是從大陸翻回台灣通通都可以使用，最強大的是它同時支援 Windows、Mac、Android、iOS、Linux 所有系統，所以如果你有翻牆需求的話，趕快把這款工具收下來吧！你也可以參考：VPNHub 號稱目前最安全的免費翻牆工具，PornHub 推出的 VPN 服務，老司機看片不留痕跡
△ 這款工具支援 5 個系統，這邊小編就用 Windows 來作為示範，進入一般的安裝程序後，就可以開啟使用，載點小編幫大家準備好囉，到文末點擊就可以下載，不管是電腦手機都可以使用超級方便！
△ 安裝完成之後‵，開啟預設語言是簡體中文，如果你看不太習慣的話，點擊右下角能夠調整為繁體中文沒有問題。
△ 接著是註冊帳號，一般來說大家一定都沒有帳號，那就快速註冊一個吧！輸入一個你常用的 E-mail 電子信箱來收取驗證碼，並輸入密碼就可以免費註冊囉。如果你擔心收到一堆廣告信的話，可以使用本站之前分享過的一次性 email 工具，這樣就可以避免收到垃圾信件。
△ 這邊小編要提醒大家一下FlyVPN 並不是完全免費，但免費帳戶可以每天使用 3 次，每一次連線的時間為 20 分鐘，如果你身在國外想要翻牆的話，我認為緊急使用算是可以滿足的，畢竟是免費的，就要急用的時候再開啟吧！如果你要使用的時間比較長，還是建議付費使用囉～
△ 接著就可以看到全部的節點，但這些節點並不是全部都免費，目前預設開啟的頁面為全部線路，點擊上方進入免費的部分，目前免費的節點共有 36 個。
△ 免費的 36 個節點當中，包含華盛頓、紐約、俄勒岡、加州、喬治亞州、維尼吉亞州、伊利諾州、香港六個節點、韓國三個節點、泰國兩個、台灣四個、越南一個、土耳其六個、河南、江蘇、山東、浙江，在每個節點後面有訊號顏色，綠色代表訊號較佳，黃色則代表連線速度較慢。
△ 雖然免費只有 36 個，但裡面同時包含有台灣與大陸的節點，代表不管你人是在台灣還是大陸，想要翻牆的話用這款 APP 都可以滿足你的需求，點擊節點名稱之後，按下下方的按鈕就可以連線啦！趕快收下這款翻牆神器吧～
Windows 下載：
FlyVPN 4.7.2.0.exe（FLYVPN下載）
FlyVPN 4.7.2.0.exe（GOOGLE下載）
FlyVPN 4.7.2.0.exe（1DRV下載）
FlyVPN 4.7.2.0.exe（MEDIAFIRE下載）
FlyVPN 4.7.2.0.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：3.91 MB
Mac 下載：
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（FLYVPN下載）
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（GOOGLE下載）
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（1DRV下載）
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（MEDIAFIRE下載）
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：7.16 MB