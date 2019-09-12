FlyVPN 4.7.2.0 免費 VPN 工具，全裝置支援手機電腦都能用

2019-09-12 05:53:53 9M87

FlyVPN

有翻牆需求的時候要用哪一款 APP 呢？台灣常見的翻牆需求大部分都是大陸要翻回台灣、台灣翻到大陸，今天要來跟大家分享一款翻牆工具名為 FlyVPN，它的好處是具有台灣與大陸的節點，所以不管你是要從台灣翻到大陸，還是從大陸翻回台灣通通都可以使用，最強大的是它同時支援 Windows、Mac、Android、iOS、Linux 所有系統，所以如果你有翻牆需求的話，趕快把這款工具收下來吧！你也可以參考：VPNHub 號稱目前最安全的免費翻牆工具，PornHub 推出的 VPN 服務，老司機看片不留痕跡

FlyVPN下載

△ 這款工具支援 5 個系統，這邊小編就用 Windows 來作為示範，進入一般的安裝程序後，就可以開啟使用，載點小編幫大家準備好囉，到文末點擊就可以下載，不管是電腦手機都可以使用超級方便！

大陸翻牆回台灣

△ 安裝完成之後‵，開啟預設語言是簡體中文，如果你看不太習慣的話，點擊右下角能夠調整為繁體中文沒有問題。

台灣翻牆回大陸

△ 接著是註冊帳號，一般來說大家一定都沒有帳號，那就快速註冊一個吧！輸入一個你常用的 E-mail 電子信箱來收取驗證碼，並輸入密碼就可以免費註冊囉。如果你擔心收到一堆廣告信的話，可以使用本站之前分享過的一次性 email 工具，這樣就可以避免收到垃圾信件。

免費VPN翻牆

△ 這邊小編要提醒大家一下FlyVPN 並不是完全免費，但免費帳戶可以每天使用 3 次，每一次連線的時間為 20 分鐘，如果你身在國外想要翻牆的話，我認為緊急使用算是可以滿足的，畢竟是免費的，就要急用的時候再開啟吧！如果你要使用的時間比較長，還是建議付費使用囉～

免費VPN工具下載

△ 接著就可以看到全部的節點，但這些節點並不是全部都免費，目前預設開啟的頁面為全部線路，點擊上方進入免費的部分，目前免費的節點共有 36 個。

iOS 翻牆工具推薦

△ 免費的 36 個節點當中，包含華盛頓、紐約、俄勒岡、加州、喬治亞州、維尼吉亞州、伊利諾州、香港六個節點、韓國三個節點、泰國兩個、台灣四個、越南一個、土耳其六個、河南、江蘇、山東、浙江，在每個節點後面有訊號顏色，綠色代表訊號較佳，黃色則代表連線速度較慢。

Android 翻牆工具推薦

△ 雖然免費只有 36 個，但裡面同時包含有台灣與大陸的節點，代表不管你人是在台灣還是大陸，想要翻牆的話用這款 APP 都可以滿足你的需求，點擊節點名稱之後，按下下方的按鈕就可以連線啦！趕快收下這款翻牆神器吧～

Windows 下載：
FlyVPN 4.7.2.0.exe（FLYVPN下載）
FlyVPN 4.7.2.0.exe（GOOGLE下載）
FlyVPN 4.7.2.0.exe（1DRV下載）
FlyVPN 4.7.2.0.exe（MEDIAFIRE下載）
FlyVPN 4.7.2.0.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：3.91 MB

Mac 下載：
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（FLYVPN下載）
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（GOOGLE下載）
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（1DRV下載）
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（MEDIAFIRE下載）
FlyVPN 4.7.3.0.dmg（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：7.16 MB

FlyVPN Android：這裡下載
FlyVPN iOS：這裡下載

FlyVPN 4.7.2.0 免費 VPN 工具，全裝置支援手機電腦都能用 相關文章

訪客留言

FlyVPN 4.7.2.0 免費 VPN 工具，全裝置支援手機電腦都能用 參考資料

免費VPN：100招翻牆跨區換IP的方法(iOSAndroidMacPCChrome ...
VPN 360免費VPN(無限流量)，老牌滿血復活的翻牆軟體(iOS/Android) &middot; VPN Master ... (精選推薦)，5個強大的手機翻牆工具iPhone/安卓 &middot; 台灣VPN免費APP推薦：還能連香港、 ... 破解中國地區無法下載VPN/翻牆軟體的方法 ... LinkCN海外翻牆回中國大陸，暢玩國內遊戲、視頻音樂(PC/Mac/iOS/Android APP) &middot; 【翻牆&nbsp;...
FlyVPN 連線教學– Mac OS X 篇（免下載安裝程式） - 電腦王阿達
接著進入「這個網頁」選擇VPN 節點，如果是要翻牆看PPS 的，請選「中國節點」，找到要用的節點後，請最右邊的「自動 ... 阿豪的一樣是台灣，是因為阿豪選台灣節點XD ... FlyVPN 無限流量的免費VPN 服務，支援多系統、輕便好上手！
FlyVPN - FlyVPN - 極速安全的VPN代理，高效穩定的全球網路加速器
是訪問中國大陸、香港和日本網路的最佳VPN， FlyVPN是亞洲VPN伺服器最多的VPN加速器，是訪問臺灣與日本遊戲必備的VPN加速器。 ... 立即下載，免費使用 ... FlyVPN擁有長期免費使用的伺服器，包括美國、中國、韓國、泰國、越南、葡萄牙等。 ... 08/23柬埔寨VPN——FlyVPN：超實用的翻牆軟體，輕鬆獲取柬埔寨ip地址; 08/22&nbsp;...
2018大陸VPN開箱推薦 首款台灣大陸雙向翻牆神器 實測3年免費VPN 比openvpn flyvpn更強大的雙向翻牆｜Zi 字媒體
butterfly vpn雙向翻牆 btfly蝴蝶vpn台灣開箱實測! 中國除了萬里長城，在網路上也有一道防火長城! 這道長城讓大陸與台灣的網路資訊隔了開來! 想要翻牆到大陸看影片?用小米盒子看電影?用網路盒看直播? 或是如果你是要前往中國旅遊或是出差的朋友? 想在 ... ...
大陸如何翻牆回台灣，或者上facebook呢？ - Flyvpnの華人小站
大陸如何翻牆回台灣，或者上facebook呢？ ... “FlyVPN 成立於2007年. ... 标签： 翻牆vpn, 免費VPN, free iphone vpn, free vpn, IOS vpn, IPad VPN, ... 還支援音樂下載、歌詞同步等功能，它同時還是一個可下載各國音樂的平台，當你&nbsp;...
VPN Gate - 好用的免費翻牆軟體，無限流量，電腦、手機都支援 - 就是教不落
進到簡體中文版首頁後，切換到「下載」，再選擇需要的版本下載壓縮檔，阿湯是以 Windows ... 不知道PC版還有哪個翻牆回大陸好用又中速又免費的 XD 阿湯 說： 免費是不會快的 Devon 表示: 2018 年 08 月 16 日13:44:31 我連接了大陸的vpn但是一直連接不上 ... ...
軟體下載 - FlyVPN，Windows、Mac、Android、iOS、Linux VPN
FlyVPN是一款企業級的全球VPN代理軟體，穩定的VPN伺服器遍佈全球五大洲，一鍵連接世界，支持Windows、iOS、Android、Mac、Linux等設備，高效穩定，註冊即可免費使用。是訪問中國大陸、香港和日本網路的最佳VPN， FlyVPN是亞洲VPN伺服器最多的 ... ...
大陸翻墻| 中國大陸免費VPN
在中國大陸大陸翻墻上Facebook、巴哈姆特、自由上網。 ... 1： 到FlyVPN下載FlyVPN軟體，並在其網站上找到VPN免費測試帳戶名和密碼，運行並&nbsp;...
【教學】如何翻牆回中國大陸？免費中國 VPN 工具！ - New MobileLife 流動日報
近來不少中國的視頻網以至 Amazon 也提升優惠，以極為低的價格來訂購服務，但一般來說，這些服務也會封鎖中國以外的 IP，有什麼方法可以翻牆回中國大陸呢？ 方法 1：免費中國 VPN Chrome Plugin – Hola 用 Chrome 的話，可透過一套
PC翻牆到大陸 | Yahoo奇摩知識+
PC翻牆到大陸,沒錯我就是要翻回大陸,以前在大陸都要用自由門,翻出來才可以上台灣的 YAHOO 或是FB,但是回到台灣後,很多看電影的網站等等的 都只提供大陸第需的IP使用,所以 ...