免費翻牆工具下載

你一直找不到手機、電腦通用的免費 VPN 嗎？又或者找到了可是速度不佳、時常斷線，還是連不上自己想翻牆的國家？今天要跟大家分享這款非常好用的免費 VPN 「Psiphon 賽風」免費翻牆 APP，不管你是 Android、iOS、Windows 通通免費使用，節點超過 20 個國家，完全免費使用且不限制流量，這麼佛的 VPN 工具哪裡找，趕快載下來吧！你也可以參考：免費翻牆工具都很爛？誰說的 老王 VPN 獲得 4.9 顆星評價，終身免費的 VPN 翻牆工具

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這邊小編用 Windows 版本作為示範，文章最後方幫大家準備好載點啦，下載之後直接雙擊就可以打開，APP 打開的同時就自動連上 VPN 了，預設是連上「最快的國家」，連「一鍵」連線都免了，開啟後自動進行連線 XD

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賽風 Psiphon 支援國家包含：美國、日本、德國、瑞典等 22 個國家，若你沒有特別要翻到哪一國下載特殊檔案，請用預設的「最快的國家」使用體驗是最好的。到中國旅遊想找翻牆 App 的話，可以嘗試在手機中事先下載好。

iPhone 翻牆 APP 推薦

Psiphon 支援全世界大部分語言，下載下來打開預設是簡體中文，建議大家下載後打開第一件事情，可以在語言設定中調整回「繁體中文」。

Psiphon

賽風 Psiphon 進行連線後，馬上檢查一下自己的 IP，已經跳到加拿大無誤。Psiphon 據說是一款可以規避大陸審查的翻牆 App，於加拿大多倫多開發，提供給大家開源使用。不管現在有沒有翻牆需求，先下載起來總有一天用的到囉！

https://psiphon.ca/

Windows 下載：psiphon3.exe（PSIPHON下載）
Android 下載：PsiphonAndroid.apk（PSIPHON下載）
iOS 下載：Psiphon（APPLE下載）

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