PureVPN 推薦 1212 活動折扣優惠

雙 11 購物節之後，接下來最夯的就是雙 12 購物節，各種軟體也會有非常不錯的折扣，這次要跟大家推薦的就是 PureVPN 的超級優惠，一次購買五年有 90% 的折扣，原價 657 元美金的五年方案，現在只要 69 元美金就能入手，換算成台幣 2100 元，每年只要 420 元台幣，每個月換算下來只要花費 35 元台幣，這真的太佛心太超值了！就算平常使用 VPN 的時機不多，這也是一個花費不會太多的網路消費，譬如可以開啟百度網盤、收看大陸影音資源、收看 NetFlix 歐美影音、取得 LINE 海外免費貼圖等等，或是當你旅居海外的時候，可以更方便的獲取台灣的資訊等等，好用的地方真的很多！

限時優惠：https://billing.purevpn.com/

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之前有跟大家推薦雙 11 的優惠方案，當時是一年的方案，平均每個月只要 2.5 元美金不到，若你當時捨不得下手的話，下在購買我覺得有夠划算，雖然說這次活動是五年方案，不過平均下來每個月只要 1.15 元美金，以現在美金台幣的匯率來看，根本不到台幣 35 元，等於一個月少喝一杯紅茶綠茶就有了，我只能說買了買了！

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付款方式有大家所熟悉的信用卡與 PayPal，結帳方式就不與大家多說明囉！手刀購買走這裡：https://bit.ly/2JCKDi3

為什要用 VPN 觀看 Netflix？

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很多人收看 Netflix 都會使用 VPN，為什麼呢？因為在相同的計費條件之下，我們在台灣可以看的影音資源是受限制的，譬如說之前 NBA 停賽時喬丹的紀錄片 The Last Dance 最後一舞就只有在美國 Netflix 可以看，那時候如果就有使用 PureVPN 的話，就可以直接追到最新的紀錄片，看看上圖官方統計的世界地圖，全世界大多國家都是黃色區塊，代表影音資源是受到限制的，只有美國可以享有完整的服務。

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以上是美國、英國、巴西、墨西哥、西班牙、澳大利亞與瑞典的 Netflix 的電視節目數量，如果說收視選擇打折扣的話，那麼收費是否也該打折扣？實際上 Netflix  並沒有那麼佛心，所以若是想要不吃虧的享有 Netflix 完整的影音資源，使用 PureVPN 跨區到美國收看就對了！以下替大家整理了常見問題：

  • VPN 是什麼？
    VPN 是一種安全工具，可讓您隱藏真實位置。使用 VPN，您可以像在美國一樣觀看美國 Netflix，並可以無限制地訪問所有內容。
    由於 VPN 還會隱藏您的身份並加密您在線共享的信息，因此還可以幫助您保護免受試圖跟踪您的黑客和網站的攻擊。
  • 使用 VPN 觀看美國 Netflix 合法嗎？
    是的，一點沒錯。使用 VPN 訪問美國 Netflix 是絕對安全的。
  • Netflix VPN 是什麼？
    VPN 是一項訂閱服務，可讓您從世界任何地方連接到美國 Netflix（和任何其他站點）。像 PureVPN 這樣的 VPN 服務會隱藏您的身份，因此沒有人會知道您的真實身份，並且沒有人能夠跟踪您的活動。
  • 如何將 Netflix 與 VPN 配合使用？
    簡單。您只需要一個活動的 Netflix 訂閱和 PureVPN。然後，從“熱門網站”列表中單擊“美國 Netflix”，輸入您的詳細信息，然後開始觀看！
  • PureVPN 如何為 Netflix 流提供最快的速度？
    PureVPN 使您的互聯網連接高度穩定。與大多數 VPN 會使連接後的互聯網速度下降時，PureVPN 可以增加帶寬並為您提供更流暢的流媒體體驗。
    PureVPN 利用高級機制和AI算法（例如拆分隧道），在其中您的數據通過 2 個單獨的通道發送。您的私人信息是通過加密的網絡發送的，而不包含您的私人信息的數據包是通過公共網絡發送的。通過兩個獨立的通道發送相同數量的數據，可使您的連接速度提高兩倍，安全性提高兩倍。
    此外，在選擇最適合 Netflix 流媒體需求的服務器時，PureVPN 會做出高度明智的選擇。在您的任何流媒體設備（例如Mac ，Windows，iOS或Android ）上，PureVPN 可以通過選擇具有最高速度索引的美國服務器位置為您提供最快的 Netflix 流媒體體驗。
  • 觀看 Netflix 時如何避免 ISP 節流？
    獲取 PureVPN。由於我們的VPN隱藏了您的身份，因此您的 ISP 將不知道您是誰，也不會限制您的連接。這意味著您可以在觀看美國 Netflix 時獲得最快的速度。
  • 什麼是觀看Netflix最快的VPN？
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    不僅擁有專用的流服務器，而且還可以幫助您避免 ISP 速度節流，從而獲得快速，流暢和無縫的 Netflix 流體驗。

PureVPN 現在有新的 APP 應用程式，有改善了速度與設計，現在全球的伺服器數量有增加到 6500 台以上，服務當然也會更加穩定唷！之前有介紹過 YouTube Premium 每個月 179 元買不下手嗎？每個月 50 元應該可以吧！（印度 VPN 購買教學），我覺得也是很時在的應用，推薦給大家囉！！！

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