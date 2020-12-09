雙 11 購物節之後，接下來最夯的就是雙 12 購物節，各種軟體也會有非常不錯的折扣，這次要跟大家推薦的就是 PureVPN 的超級優惠，一次購買五年有 90% 的折扣，原價 657 元美金的五年方案，現在只要 69 元美金就能入手，換算成台幣 2100 元，每年只要 420 元台幣，每個月換算下來只要花費 35 元台幣，這真的太佛心太超值了！就算平常使用 VPN 的時機不多，這也是一個花費不會太多的網路消費，譬如可以開啟百度網盤、收看大陸影音資源、收看 NetFlix 歐美影音、取得 LINE 海外免費貼圖等等，或是當你旅居海外的時候，可以更方便的獲取台灣的資訊等等，好用的地方真的很多！

之前有跟大家推薦 雙 11 的優惠方案 ，當時是一年的方案，平均每個月只要 2.5 元美金不到，若你當時捨不得下手的話，下在購買我覺得有夠划算，雖然說這次活動是五年方案，不過平均下來每個月只要 1.15 元美金，以現在美金台幣的匯率來看，根本不到台幣 35 元，等於一個月少喝一杯紅茶綠茶就有了，我只能說買了買了！

付款方式有大家所熟悉的信用卡與 PayPal，結帳方式就不與大家多說明囉！手刀購買走這裡：https://bit.ly/2JCKDi3

為什要用 VPN 觀看 Netflix？

很多人收看 Netflix 都會使用 VPN，為什麼呢？因為在相同的計費條件之下，我們在台灣可以看的影音資源是受限制的，譬如說之前 NBA 停賽時喬丹的紀錄片 The Last Dance 最後一舞就只有在美國 Netflix 可以看，那時候如果就有使用 PureVPN 的話，就可以直接追到最新的紀錄片，看看上圖官方統計的世界地圖，全世界大多國家都是黃色區塊，代表影音資源是受到限制的，只有美國可以享有完整的服務。

以上是美國、英國、巴西、墨西哥、西班牙、澳大利亞與瑞典的 Netflix 的電視節目數量，如果說收視選擇打折扣的話，那麼收費是否也該打折扣？實際上 Netflix 並沒有那麼佛心，所以若是想要不吃虧的享有 Netflix 完整的影音資源，使用 PureVPN 跨區到美國收看就對了！以下替大家整理了常見問題：

VPN 是什麼？

VPN 是一種安全工具，可讓您隱藏真實位置。使用 VPN，您可以像在美國一樣觀看美國 Netflix，並可以無限制地訪問所有內容。

由於 VPN 還會隱藏您的身份並加密您在線共享的信息，因此還可以幫助您保護免受試圖跟踪您的黑客和網站的攻擊。

VPN 是一種安全工具，可讓您隱藏真實位置。使用 VPN，您可以像在美國一樣觀看美國 Netflix，並可以無限制地訪問所有內容。 由於 VPN 還會隱藏您的身份並加密您在線共享的信息，因此還可以幫助您保護免受試圖跟踪您的黑客和網站的攻擊。 使用 VPN 觀看美國 Netflix 合法嗎？

是的，一點沒錯。使用 VPN 訪問美國 Netflix 是絕對安全的。

是的，一點沒錯。使用 VPN 訪問美國 Netflix 是絕對安全的。 Netflix VPN 是什麼？

VPN 是一項訂閱服務，可讓您從世界任何地方連接到美國 Netflix（和任何其他站點）。像 PureVPN 這樣的 VPN 服務會隱藏您的身份，因此沒有人會知道您的真實身份，並且沒有人能夠跟踪您的活動。

VPN 是一項訂閱服務，可讓您從世界任何地方連接到美國 Netflix（和任何其他站點）。像 PureVPN 這樣的 VPN 服務會隱藏您的身份，因此沒有人會知道您的真實身份，並且沒有人能夠跟踪您的活動。 如何將 Netflix 與 VPN 配合使用？

簡單。您只需要一個活動的 Netflix 訂閱和 PureVPN。然後，從“熱門網站”列表中單擊“美國 Netflix”，輸入您的詳細信息，然後開始觀看！

簡單。您只需要一個活動的 Netflix 訂閱和 PureVPN。然後，從“熱門網站”列表中單擊“美國 Netflix”，輸入您的詳細信息，然後開始觀看！ PureVPN 如何為 Netflix 流提供最快的速度？

PureVPN 使您的互聯網連接高度穩定。與大多數 VPN 會使連接後的互聯網速度下降時，PureVPN 可以增加帶寬並為您提供更流暢的流媒體體驗。

PureVPN 利用高級機制和AI算法（例如拆分隧道），在其中您的數據通過 2 個單獨的通道發送。您的私人信息是通過加密的網絡發送的，而不包含您的私人信息的數據包是通過公共網絡發送的。通過兩個獨立的通道發送相同數量的數據，可使您的連接速度提高兩倍，安全性提高兩倍。

此外，在選擇最適合 Netflix 流媒體需求的服務器時，PureVPN 會做出高度明智的選擇。在您的任何流媒體設備（例如Mac ，Windows，iOS或Android ）上，PureVPN 可以通過選擇具有最高速度索引的美國服務器位置為您提供最快的 Netflix 流媒體體驗。

PureVPN 使您的互聯網連接高度穩定。與大多數 VPN 會使連接後的互聯網速度下降時，PureVPN 可以增加帶寬並為您提供更流暢的流媒體體驗。 PureVPN 利用高級機制和AI算法（例如拆分隧道），在其中您的數據通過 2 個單獨的通道發送。您的私人信息是通過加密的網絡發送的，而不包含您的私人信息的數據包是通過公共網絡發送的。通過兩個獨立的通道發送相同數量的數據，可使您的連接速度提高兩倍，安全性提高兩倍。 此外，在選擇最適合 Netflix 流媒體需求的服務器時，PureVPN 會做出高度明智的選擇。在您的任何流媒體設備（例如Mac ，Windows，iOS或Android ）上，PureVPN 可以通過選擇具有最高速度索引的美國服務器位置為您提供最快的 Netflix 流媒體體驗。 觀看 Netflix 時如何避免 ISP 節流？

獲取 PureVPN。由於我們的VPN隱藏了您的身份，因此您的 ISP 將不知道您是誰，也不會限制您的連接。這意味著您可以在觀看美國 Netflix 時獲得最快的速度。

獲取 PureVPN。由於我們的VPN隱藏了您的身份，因此您的 ISP 將不知道您是誰，也不會限制您的連接。這意味著您可以在觀看美國 Netflix 時獲得最快的速度。 什麼是觀看Netflix最快的VPN？

限時優惠：https://billing.purevpn.com/

不僅擁有專用的流服務器，而且還可以幫助您避免 ISP 速度節流，從而獲得快速，流暢和無縫的 Netflix 流體驗。

PureVPN 現在有新的 APP 應用程式，有改善了速度與設計，現在全球的伺服器數量有增加到 6500 台以上，服務當然也會更加穩定唷！之前有介紹過 YouTube Premium 每個月 179 元買不下手嗎？每個月 50 元應該可以吧！（印度 VPN 購買教學） ，我覺得也是很時在的應用，推薦給大家囉！！！

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