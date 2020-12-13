甜瓜VPN

你在尋找速度快、沒流量限制的免費 VPN 工具嗎？最近小編發現一款 甜瓜VPN App，有幾個特色：完全無須註冊會員、完全免費、一鍵翻牆，無速度及速度上限，如果你有翻牆看影片、聽音樂等有速度門檻的 VPN 需求的話，可以透過這款 VPN，不過目前這款 VPN 只限於 Android 系統，iOS 系統的朋友可以參考 Psiphon 賽風免費翻牆工具，同樣沒有流量、速度限制超過 20 個國家節點。

Android 免費VPN

Android 手機可至 Google Play 下載，甜瓜VPN 載點幫大家準備在文章後方了，如果你自己搜尋的話，可能會搜尋到一個「Melon VPN」這個 VPN 目前沒辦法使用了，翻牆結果會不斷顯示 Failed。這兩個 Logo 一樣的 VPN 不確定是否有關係，因為公司、開發人員都長得不太一樣，不過目前確定 甜瓜VPN 是可以用的沒有問題。

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打開支後就可以看到 甜瓜VPN 主畫面啦，沒有什麼特別的操作，直接點擊中間按鈕就可以翻牆啦，也沒有國家節點可以選，全部都是自動挑選的。由於甜瓜VPN 是免費 VPN 的關係，所以每次連線都會跳出廣告。

甜瓜VPN

連線速度還算不錯，連線後檢查一下 IP 確定是跳到國外沒有錯，大家若有跨區下載檔案、看影片等需求，甜瓜VPN 載點幫大家準備在下面啦，先下載起來以備不時之需吧！

下載：
甜瓜VPN ( Google Play 下載 )

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