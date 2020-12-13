Image Colorization 線上自動幫黑白照增添色彩工具，立即使用無須註冊！

在煩惱怎麼為黑白照增添色彩嗎？不妨試用這款 Image Colorization 線上黑白照自動上色工具！Image Colorization 是一款可幫黑白照自動上色的網站，只要將照片上傳或貼上圖片網址，網站就會自動幫照片上色，並給你一張滿意的色彩照，但網站只能讓你上傳 1200 × 1200（像素） 以內的照片，出來的照片也會在 800 × 800（像素）的大小內，不過照片上色效果小編覺得很不錯，且免費又無浮水印，就讓我們往下看如何使用吧！更多好用的照片自動上色工具，可以參可這篇：ColouriseSG 照片自動上色工具，讓黑白照變彩色

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打開 Image Colorization 網站後，你可以點選「Image」上傳照片，或是在「url upload」貼入照片的網址也可以，不過只能讓你上傳 1200 × 1200（像素） 以內的照片。

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照片上傳之後，Image Colorization 就會開始自動幫照片上色，只需幾秒照片就會出來了。

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接著你就可以直接透過滑鼠，在照片上方按下右鍵另存圖檔到桌面中囉！（製作出來的照片會在 800 × 800（像素）的大小之內）

以下黑白照與上色後的照片比較圖範例：

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是不是感覺挺不錯的呢？而且照片都不會有浮水印，有興趣的朋友可以將你家的黑白照、泛黃舊照片以及老舊歷史圖片上傳到 Image Colorization 中玩玩看唷！

Image Colorization：https://deepai.org/machine-learning-model/colorizer

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