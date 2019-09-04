利用顏色同化現象，製作一張讓大腦以為是彩色的黑白照片

2019-09-04 08:00:52 9M87

黑白照片上色 APP

你相信眼見為憑嗎？科學上有許多欺騙大腦的研究，今天要來跟大家分享關於在色彩上的欺騙大腦方法，只要在黑白的影片、照片上，套上飽和度較高的彩色網格，大腦就會對整張黑白圖片改觀，認為這是一個彩色照片，稱為「顏色同化」現象。一款圖像編輯器 GIMP（此編輯器的教學即將出爐）的開發人員的文章表示，色彩亮度比起彩度在視覺上會更加有影響力。以下有一段影片、幾張圖片可以參考：


黑白照片上色 APP

△ 在這款開源的圖片編輯器 GIMP 中，已加入這個功能，只要在黑白圖片中加入色彩亮度較高的網格，就可以讓顏色同化現象顯現出來，讓整張黑白照看起來有彩色的錯覺。

黑白照片變彩色APP

黑白照變彩色PS

顏色同化是什麼

△ 除了網格，加上飽和度較高的圓點、橫條紋甚至是英文字，都會讓腦袋以為這是一張彩色照片，實在是太神奇啦，如果你對這個 GIMP 有興趣，小編未來也會撰寫教學文章，請大家持續關注啦～預告一下它是一款完全免費的開源工具，功能可以媲美 Photoshop，請大家拭目以待啦～

https://www.patreon.com/posts/color-grid-28734535
https://www.gimp.org/

免安裝版：
GIMP Portable 2.10.12-3.7z（MEDIAFIRE下載）
GIMP Portable 2.10.12-3.7z（RAPIDGATOR下載）
GIMP Portable 2.10.12-3.7z（HAMICLOUD下載）
檔案大小：176 MB

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