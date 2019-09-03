你還在收台電「紙本」帳單嗎？那麼從今天開始，改為電子帳單吧！除了不造成實體上的浪費之外，台電還給出電子帳單優惠，每期電費還可以減少 3～5 元，比起紙本帳單只看一次就丟掉，電子帳單會環保許多，只需要一次的資料輸入，就可以申請電子帳單，而且還可以隨時上網改回實體的紙本帳單，可以更環保佑、減少紙張浪費，還可以省下一點錢何樂而不為呢！

△ 進入「 台電電子帳單申請 」頁面，可以看到大致上的流程圖，7 個步驟中只有第 4 個步驟比較多資料要填之外，其它步驟都相當快速，按下下方的「我要註冊」就可以啦！

△ 在這個步驟中為台電公司簽署條文，按下下方的「同意」來同意電子帳單條款。

根據台電優惠辦法：申辦台電電子帳單不印寄單據 可享電費減收優惠，台電提供申請電子帳單並選擇「不印寄」單據的用戶每期帳單減收3~5元的電費優惠。只要申辦電子帳單並選擇申辦「不印寄」單據，台電即每期分別給予減收電費 3 元（非代繳電費用戶）或 5 元（代繳電費用戶）的優惠。

△ 接下來就是最重要、最多資料要輸入的步驟啦，把你的台電紙本帳單備在旁邊，要輸入的資料包含：帳號、密碼、使用者名稱、Email、聯絡電話、電號、用戶種類、聯絡人等。輸入完畢之後，就可以進入資料確認，確認完成後到 Email 接收認證信，就可以開始登入設定電號是否要接收實體帳單 or 電子帳單啦！這邊來跟大家提一下，申請「不印寄」單據操作步驟：

登入電子帳單服務系統 點選「增刪電號設定」更改「實體通知單/收據」點選 「不印寄」後，並點選「儲存資料」即完成設定，下期將 email 電子帳單至您電子郵件信箱。

看到這邊，還沒申請台電帳單嗎？趕快跟著小編作一次，就可以為地球盡一份心力，不然每次都看完帳單就丟掉好不環保，而且要看歷史電費，也沒有電子帳單來的方便，話不多說，趕快去申請起來吧！

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