ON1 Effects 10.5.2 豐富的圖片濾鏡效果，專業級的圖片風格工具

2017-06-25 04:18:39 哇哇
ON1 Effects

圖片修改風格並不難，市面上有太多手機 APP 可以辦到，但是今天還是要好好推薦一下 ON1 Effects 這款工具，因為在電腦上執行螢幕比較大啊！除了不同濾鏡風格可以套用之外，在 Filters 中可以加上更多的效果，每一種狀態都還能調整細節，我只能說要製作一張獨特的照片很容易也很不容易，容易在於預設的效果有些就很好看，不容易在若是要細細調整出自己滿意的照片，其實也頗費工夫的，ON1 Effects 在電腦上跑起來還頗吃力的，或許要增強顯卡能耐才能更加順暢，在新增檔案時可以選擇有圖層的 PhotoShop 模式，或是沒有圖層 JPG，輸出檔案除了 JPG 檔之外，也能輸出 PSD 檔案再進去 PhotoShop 中編輯。

ON1 Effects
ON1 Effects 的詳細使用我實在無法介紹太多，因為實在是有點小小複雜，電腦不夠力頗起來真是吃力，但是要特殊的圖片風格還頗方便的，上圖是我要示範的原圖，下面就 Demo 各種效果的圖片，都只是預設的風格濾鏡，沒有再額外調整任何細節，圖片改變之後感覺更不一樣了，推薦大家可以自己試試看唷！

ON1 Effects
ON1 Effects
ON1 Effects
ON1 Effects
ON1 Effects
ON1 Effects
ON1 Effects
ON1 Effects

https://www.on1.com/products/effects10/

免安裝版：
ON1 Effects 10.5.2.7z（MediaFire下載）
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ON1 Effects 10.5.2.7z（本站下載）
檔案大小：23.47 MB

安裝版：
ON1 Effects 10.5.2.exe（官方下載）
檔案大小：416 MB

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