把彩色照片變黑白很簡單，但把黑白照變彩色你有聽過嗎？Colorize Black and White Photos 利用深度學習模型，為黑白老舊照片帶來新顏色，透過機器學習超過 100 萬張以上的彩色圖片，來幫黑白照片上色，對於手上擁有不少黑白照、年代久遠老照片的朋友可以重新上色，賦予照片新的生命力，對於太無聊（好奇）想測試這個服務效果的人（就是小編我），可以先用濾鏡把照片變成黑白，再上傳黑白照變成彩色的，比對一下前後效果ＸＤ，趕快來看看效果如何吧！
Colorize Black and White Photos：https://demos.algorithmia.com/colorize-photos/
△ 這邊用貼上圖片網址做範例，黑白照片轉換中。
△ 登愣～效果好驚人
△ 看完花來看看牛與天空、稻草，顏色都被精準辨識出來了！
△ 不得不說真的好厲害
△ 老虎花紋都被你看出來
△ 太陽花（向日葵）也滿精準的
Colorize Black and White Photos：https://demos.algorithmia.com/colorize-photos/
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