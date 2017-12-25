Colorize Black and White Photos 黑白照片自動變彩色，利用深度學習演算上色

2017-12-25 09:38:15 9M87
Colorize Black and White Photos algorithmia 黑白照變彩色 黑白照上色

把彩色照片變黑白很簡單，但把黑白照變彩色你有聽過嗎？Colorize Black and White Photos 利用深度學習模型，為黑白老舊照片帶來新顏色，透過機器學習超過 100 萬張以上的彩色圖片，來幫黑白照片上色，對於手上擁有不少黑白照、年代久遠老照片的朋友可以重新上色，賦予照片新的生命力，對於太無聊（好奇）想測試這個服務效果的人（就是小編我），可以先用濾鏡把照片變成黑白，再上傳黑白照變成彩色的，比對一下前後效果ＸＤ，趕快來看看效果如何吧！

Colorize Black and White Photos：https://demos.algorithmia.com/colorize-photos/

Colorize Black and White Photos algorithmia 黑白照變彩色 黑白照上色
△ 照片可以選擇貼上圖片網址、上傳圖片，只是存粹想測試的話，直接點下面的圖片就可以看到成效。

黑白照片變彩色 黑白照彩色 黑白轉白色APP

△ 這邊用貼上圖片網址做範例，黑白照片轉換中。

Colorize Black and White Photos algorithmia 效果 黑白花 彩色花 綠色 粉紅色

△ 登愣～效果好驚人

牛 稻草 天空 黑白 彩色

△ 看完花來看看牛與天空、稻草，顏色都被精準辨識出來了！

老人 女人 皺紋 黑白 彩色

△ 不得不說真的好厲害

老虎 虎紋 斑紋 黑白 彩色

△ 老虎花紋都被你看出來

向日葵 太陽花 黑白 彩色

△ 太陽花（向日葵）也滿精準的

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