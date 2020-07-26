Image Colorizer

彩色照片變黑白誰都會，但是若是舊的黑白照要變彩色有軟體可以處理嗎？今天要與大家分享的是 Image Colorizer 這個線上工具，透過 AI 演算法能夠在幾秒鐘內，將你的舊照片變成彩色，支援的照片格式包含 JPG、JPEG 及 PNG，只要尺寸在 2000 x 2000 以下的照片，且檔案大小不超過 2MB 通通可以輕鬆轉換，過程中完全免費，免登入、輸入資料，就可以無浮水印下載黑白變彩色的照片囉，各位若正在將以前的舊照電子化，不訪可以試試看 Image Colorizer 這個線上工具。你也可以參考：ColouriseSG 黑白照變彩色，AI 學習超過 50 萬張照片幫你快速上色！

Image Colorizer

進入 Image Colorizer 首頁後就可以看到上傳圖片的按鈕，上傳的圖片大小必須在 2MB 以下，且尺寸不能超過 2000 x 2000，圖片格式支援 JPG、JPEG 及 PNG 三種。

Image Colorizer

上傳完畢之後，按下下方的 START 就可以開始轉換照片啦。轉換之後按下旁邊的 DOWNLOAD 按鈕可以預覽啦，若喜歡的話直接按下右鍵另存新檔就可以囉。

黑白照變彩色 

這是小編上傳的原始黑白照。

黑白照上色

經過 Image Colorizer 彩色化之後，可以看到判斷的算是精準，原本就是一張昏暗的照片，沒有太多的腦補。以下給大家更多對比照，能夠看得更清楚：

黑白 著色

Image Colorizer

灰階轉彩色

Image Colorizer

大家覺得 Image Colorizer 上色的功力如何呢？我個人覺得還不錯，臉部、頭髮、植物的綠都辨識的相當精準，各位若有將黑白照片彩色的需求，將這個 AI 上色線上服務收藏起來就對啦~

Image Colorizer：https://imagecolorizer.com/

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