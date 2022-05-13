你手邊有老照片需要修復嗎？最近小編發現「老照片修復」APP，它是一款專業的照片上色 APP，能夠將黑白老照片瞬間變為充滿活力、色彩的照片。透過這款 APP，我們甚至還可以使用 AI 照片上色功能，將照片處理得更清晰，同時我們也能夠刪除照片上的斑駁痕跡，最近正推出限時免費活動，推薦各位先收下，搞不好之後就派上用場啦，如果你錯過限時免費時間，可以用 Image Colorizer 同樣可以透過 AI 技術替黑白照片上色。

目前可以在 Google Play 及 App Store 免費下載「老照片修復」APP，載點小編放在文章後方。

要如何兌換這次的序號呢？打開 APP 點擊左上方的設定圖示。

然後長按 UPGRADE TO PRO 就可以叫出序號的視窗囉。

輸入此次的限時免費序號：winningpccolorize，輸入完必後按下兌換，這次的序號是一年份的授權。

兌換完必之後，就可以看到，上圖紅色框框處，已經從「免費計畫」變為「專業會員」囉。

不論你是要替黑白照片上色、修復模糊的照片、增強模糊照片等，通通可以透過老照片修復 APP 來實現，有需要的朋友小編將連結放在下方，趕快趁免費去兌換起來吧。

下載：

老照片修復 APP（Google Play 下載）

老照片修復 APP（App Store 下載）