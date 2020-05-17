VPN 是私有連線的一種，透過 VPN 連線就像你從國外連上網一樣，之前很夯的 LINE 跨區下載免費貼圖大多都是透過 VPN 的方式，不過免費的 VPN 大多速度不穩定，穩定的服務大多以付費居多，這次是 Seed4.Me VPN 限時免費活動，只要趁此下載電腦軟體或是安裝手機 APP，就可以免費使用一年的 VPN 連線服務，雖然用戶一多可能網路品質也不會太好，不過限時免費 VPN 可遇不可求，先下載備用就沒錯！

△ 從活動網頁輸入自己的信箱，以及設定密碼，然後輸入「GIVE20」的優惠碼。

△ 之後就可以看到帳號可以使用的天數剩餘 184 天。

△ 安裝軟體開啟後 Continue 繼續即可，不用 Login 帳號也可以直接使用。

△ 選擇要連線的國家，目前總共支援 28 個不同的國家。

△ 有中國、加拿大、美國、瑞典、芬蘭、荷蘭、比利時、拉脫維亞、德國、法國、立陶宛、瑞士、西班牙、俄羅斯、義大利、烏克蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本、保加利亞、韓國、以色列、台灣、香港、印度、新加坡與澳洲。

△ 接著點選下方 No thanks, I'll use it free now 繼續。

△ 從設定中登入帳號。

△ VPN 的連線視窗，點選 Connect 就可以開始連線囉！換國家從 Location 去選取，最上方是使用的期限，可以用一年唷！

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iOS 下載：https://itunes.apple.com/us/app/vpn-seed4.me-free-unblock/id860180339

Android 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=me.seed4.app.android

Windows 版本：

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Mac 版本：

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