VPN 是私有連線的一種,透過 VPN 連線就像你從國外連上網一樣,之前很夯的 LINE 跨區下載免費貼圖大多都是透過 VPN 的方式,不過免費的 VPN 大多速度不穩定,穩定的服務大多以付費居多,這次是 Seed4.Me VPN 限時免費活動,只要趁此下載電腦軟體或是安裝手機 APP,就可以免費使用一年的 VPN 連線服務,雖然用戶一多可能網路品質也不會太好,不過限時免費 VPN 可遇不可求,先下載備用就沒錯!

△ 從活動網頁輸入自己的信箱,以及設定密碼,然後輸入「GIVE20」的優惠碼。

△ 之後就可以看到帳號可以使用的天數剩餘 184 天。

△ 安裝軟體開啟後 Continue 繼續即可,不用 Login 帳號也可以直接使用。

△ 選擇要連線的國家,目前總共支援 28 個不同的國家。

△ 有中國、加拿大、美國、瑞典、芬蘭、荷蘭、比利時、拉脫維亞、德國、法國、立陶宛、瑞士、西班牙、俄羅斯、義大利、烏克蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本、保加利亞、韓國、以色列、台灣、香港、印度、新加坡與澳洲。

△ 接著點選下方 No thanks, I'll use it free now 繼續。

△ 從設定中登入帳號。

△ VPN 的連線視窗,點選 Connect 就可以開始連線囉!換國家從 Location 去選取,最上方是使用的期限,可以用一年唷!

https://seed4.me/pages/home

iOS 下載:https://itunes.apple.com/us/app/vpn-seed4.me-free-unblock/id860180339

Android 下載:https://play.google.com/store/apps/details?id=me.seed4.app.android

Windows 版本:

檔案大小:29.73 MB

Mac 版本:

檔案大小:10.40 MB