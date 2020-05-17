Seed4.Me VPN 限時免費

VPN 是私有連線的一種，透過 VPN 連線就像你從國外連上網一樣，之前很夯的 LINE 跨區下載免費貼圖大多都是透過 VPN 的方式，不過免費的 VPN 大多速度不穩定，穩定的服務大多以付費居多，這次是 Seed4.Me VPN 限時免費活動，只要趁此下載電腦軟體或是安裝手機 APP，就可以免費使用一年的 VPN 連線服務，雖然用戶一多可能網路品質也不會太好，不過限時免費 VPN 可遇不可求，先下載備用就沒錯！

活動網頁：https://seed4.me/users/register?gift=GIVE20
* 如果還在活動中，應該可以看到輸入視窗

Seed4.Me VPN 限時免費

△ 從活動網頁輸入自己的信箱，以及設定密碼，然後輸入「GIVE20」的優惠碼。

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△ 之後就可以看到帳號可以使用的天數剩餘 184 天。

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△ 安裝軟體開啟後 Continue 繼續即可，不用 Login 帳號也可以直接使用。

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△ 選擇要連線的國家，目前總共支援 28 個不同的國家。

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△ 有中國、加拿大、美國、瑞典、芬蘭、荷蘭、比利時、拉脫維亞、德國、法國、立陶宛、瑞士、西班牙、俄羅斯、義大利、烏克蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本、保加利亞、韓國、以色列、台灣、香港、印度、新加坡與澳洲。

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△ 接著點選下方 No thanks, I'll use it free now 繼續。

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△ 從設定中登入帳號。

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△ VPN 的連線視窗，點選 Connect 就可以開始連線囉！換國家從 Location 去選取，最上方是使用的期限，可以用一年唷！

https://seed4.me/pages/home

iOS 下載：https://itunes.apple.com/us/app/vpn-seed4.me-free-unblock/id860180339
Android 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=me.seed4.app.android

Windows 版本：
Seed4me VPN 1.0.64.exe（GOOGLE下載）
Seed4me VPN 1.0.64.exe（1DRV下載）
Seed4me VPN 1.0.64.exe（MEDIAFIRE下載）
Seed4me VPN 1.0.64.exe（RAPIDGATOR下載）
Seed4me VPN 1.0.64.exe（MEGA下載）
檔案大小：29.73 MB

Mac 版本：
Seed4me VPN 1.0.63.dmg（GOOGLE下載）
Seed4me VPN 1.0.63.dmg（1DRV下載）
Seed4me VPN 1.0.63.dmg（MEDIAFIRE下載）
Seed4me VPN 1.0.63.dmg（RAPIDGATOR下載）
Seed4me VPN 1.0.63.dmg（MEGA下載）
檔案大小：10.40 MB

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