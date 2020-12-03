VeePN

你最近有用 VPN 翻牆需求嗎？又擔心用免費 VPN 會有隱私上的問題？最近小編發現 VeePN 有限時免費活動，能夠免費領取長達半年的 VPN，價值超過 600 元台幣。VeePN 的好處就是不限於單一平台，不論 Windows、Mac、Android、iOS 通通適用，成功領取限時免費序號後，能夠享有 VPN 無限流量、無速度限制、軍用級加密，非常適合用來跨區觀看 Netflix、玩遊戲、聽音樂等，下面小編就帶著大家一步一步領取吧。

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首先進入 VeePN 首頁，註冊一個會員帳號。這是由於跨裝置的關係，需要全部用同一組帳號來登入，按下註冊輸入 Email 及密碼就能快速完成。

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接著停留在 VeePN 首頁中，並登入會員。進入會員帳戶後台，找到「兌換碼」這個欄位，並輸入此次的限時免費序號「COMSS」就可以進行兌換啦。

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兌換完成之後就可以看到過期時間已經順利延長為 6 個月後，代表價值 23.99 美金的限時免費 VPN 已經領取完成，這時就可以在你的 Android、iOS、Mac 或 Windows 系統上開始使用 VPN 囉。

VeePN

下面小編幫大家整理出 VeePN 系統載點，直接點擊並安裝，登入自己一開始註冊的會員帳號就可以開始享受無流量限制、速度開最大的 VPN 翻牆體驗啦。

VeePN 重點功能快速看：

  • 任何訂閱均可供 10 台設備使用
  • DNS 外洩預防
  • 無限制流量和速度
  • 無限伺服器切換：全世界 2500 多台 VPN 伺服器一鍵切換
  • 軍事級加密：256 位元加密、Kill Switch
  • 多個 VPN 協議：OpenVPN、IKEv2、SmartVeePN

https://veepn.com/zh/

下載：
VeePN ( Windows 下載 )
VeePN ( Mac 下載 )

VeePN ( APK 下載 )
VeePN ( App Store下載 )

限時免費 VeePN 序號，輸入立即享有流量及速度無上限的 VPN ( Android / iOS / Mac / Windows ) 相關文章

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