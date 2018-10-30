VPN Gate 是日本國立筑波大學的學術性計畫，目的希望推廣世界性公共 VPN 中繼伺服器知識，提供免費的 VPN 中繼伺服器清單，清單中的 VPN 也是來自各方人事志願性提供，過程完全免費，也不需要註冊，付費 VPN 工具很多，也有瀏覽器就自帶免費 VPN，實際使用上像是下載某些國家限定的資源、某些國家限定的 LINE 貼圖等，都可以透過 VPN 來實現，VPN Gate 是免費 VPN 中非常穩定，速度又快的一款，有需求的人就自行取用啦！
VPN Gate 前置準備
1. VPN Gate Client
2. SoftEther VPN Client
安裝 VPN Gate Client
△ 下載完文末的壓縮檔之後，點擊 vpngate-client-xxxx 這個檔案進行安裝。
△ 接著就開始進行安裝步驟啦，使用 SofterEther VPN 來安裝最方便，可以省去很多手動設定的步驟~
△ 不斷下一步之後，會看到上圖畫面，點選 SoftEther VPN Client 進行下一步，接著會在不斷點擊「
下一步」的過程中，完成安裝！
如何使用 VPN Gate？
△ 開啟剛剛安裝完畢的「SoftEther VPN Client 管理器」，接著點兩下列表中的「VPN Gate 公共 VPN 中繼服務器」
△ 接著就可看到所有可用的 VPN 列表啦！主機名稱、IP 位置、國家、Ping 值、網路速度、運行時間等資訊通通一清二楚，仔細看一下國家/地區這一列，可以根據喜好在這邊找到自己想要跳轉的國家啦！選擇完畢之後，點右下角「連接到 VPN 服務器」。
△ 連線之前會跳出免責聲明，有些國家禁止使用 VPN Gate 服務，簡單來說就是按下同意代表這些都是你個人的行為喔，如果有違反你國家的法律，自己的責任要自己扛～台灣是沒問題的，按下同意就繼續~
△ 點擊預設的「使用 TCP 協議（Ethernet over HTTPS VPN）(推薦)」這個選項
△ 幾秒鐘後就會開始建立 VPN 連線啦！
△ 建立連線有沒有成功，最簡單的方法，可以到 VPN Gate 官網查看，IP 地址已經變成 126.129.....啦，畫面中央的國旗也已經變成剛剛轉的日本，這樣就代表成功連接到啦！
△ 使用完畢如何斷開 VPN 連結？斷開就比較簡單了，一個按鍵就解決囉，回到「SoftEther VPN Client 管理器」，對列表中的「VPN Gate Connection」按右鍵，選擇「斷開」就結束連線回到正常的網路環境啦！
https://www.vpngate.net/cn/
安裝版下載：
vpngate-client-2018.10.30-build-9669.142672.zip（官方下載）
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