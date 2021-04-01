ProtonVPN

你有使用 VPN 翻牆的需求，對於對岸的 VPN App 又不放心嗎？最近小編發現這款來自瑞士的 ProtonVPN，以打造自由與隱私的上網環境為主要目標，支援 Android 及 iOS 系統，免費帳號可以翻牆到美國、日本及荷蘭三個國家，並有多個節點可以切換，如果你也需要 VPN 並且是安全可信賴的，不妨將這款 VPN 載到手機中唷，另外 Proton 也有提供隱私 Email 服務，有需求的人可以到 ProtonMail 註冊免費帳號。若三個國家裡面沒有你的目標國家，可以用另一款香蕉 VPN 支援到 7 個國家。

ProtonVPN

ProtonVPN 支援 Android 及 iOS 雙系統，連結放在文章後面，大家可以自己去下載。下載後開啟需要註冊一組帳號，輸入 Email 即可註冊。

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註冊時選擇 Free 免費方案就可以了，跟付費的差異就是免費能 VPN 的國家只有 3 個，但安全性是一致的。

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註冊完帳號後登入 App，就可以看到有三個國家可以切換：美國、日本及荷蘭，點開國家可以看到有許多節點可以選擇，每個節點旁邊也有標示目前的使用率。

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連線後還能夠看到目前的連線協議、伺服器、連線速度等，對於要確保自己上網安全的朋友，免費的帳號就很夠用囉，下載連結替各位放在下方，有需要的趕快下載起來～很少看到有免費 VPN 不是來自中國的，趕快收下吧！

下載：
ProtonVPN ( Google Play 下載 )
ProtonVPN ( App Store 下載 )

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