你擔心目前使用的 Email 不夠安全，洩漏你的 IP、真實身份嗎？最近小編發現一個來自瑞士的 Email 服務 ProtonMail，有多大的容量不是它的主打，它主打的是強大的安全性，伺服器設立在瑞士，這代表我們的資料受到瑞士嚴格的隱私法規保護，而且建立帳戶時，不須要輸入任何個人隱私資料、不會被紀錄 IP 地址，另外它們採用了點對點加密，這代表我們的任何郵件都無法被瀏覽，若你需要安全、隱私的 Email 不妨在 ProtonMail 建立一個自己的帳戶吧。

進入 ProtonMail 首頁後，點擊「取得加密的電子郵件」就可以建立一個新的帳戶。

ProtonMail 號稱永久免費，免費帳號的主要限制就是容量較小只有 500MB，不過隱私及安全性與付費是受到同樣的保護。若你容量不夠用了之後，再考慮付費即可。更進階的方案有 Plus、Professional 及 Visionary 可以選擇，分別有 5 GB、每人 5GB（最高可 5000 人共用帳號） 及 20GB，價格則是 5 歐、8 歐及 30 歐每月。

註冊帳號只需要輸入你的戶名、密碼以及備用 Email 即可建立，且 ProtonMail 不會記錄任何我們的 IP 位置及連結的備用 Email。

註冊成功後，所有使用者資料將儲存於瑞士伺服器，這代表所有使用者資料受《瑞士聯邦資料保護法》 (DPA) 與《瑞士聯邦資料保護條例》 (DPO) 的保護，為個人與公司提供了一些世界上最強的隱私保護。由於 ProtonMail 在美國與歐盟的司法管轄範圍之外，所以只有來自日內瓦州法院或瑞士聯邦最高法院的法院命令才能迫使 ProtonMail 交出極為有限的使用者資料。

即使與非 ProtonMail 使用者通訊也一樣安全，ProtonMail 支援以對稱加密向非 ProtonMail 使用者傳送加密通訊。當你向非 ProtonMail 使用者傳送加密訊息時（例如 Gmail、Yahoo 等...），收件者會收到一個可在瀏覽器上載入加密訊息的連結，透過這個連結，收件者便能以你提供給他們的密碼進行解密，你也可以像傳送一般電子郵件一樣，傳送非加密的訊息至 Gmail、Yahoo、 Outlook 等其他電子郵件使用者。

註冊完成後就可以使用啦，ProtonMail 採用點對點加密技術，透過此加密技術保護 Email 的安全，這代表即使是 ProtonMail 公司也無法解密、閱讀我們的電子郵件，而且所有加密電子郵件都不會洩漏給第三方，最後小編再替大家整理幾個 ProtonMail 的特色：

