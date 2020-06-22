Gmail 檔案大小只要超過 20MB 就不能附加檔案該怎麼辦呢？超過限制大小的檔案，雖然能透過 Google Drive 傳送，不過雲端硬碟的容量也是有限，若不想如此麻煩的話，有沒有突破 Email 夾帶檔案大小現制的方法呢？今天要與大家分享一款線上服務，Sondd 能夠傳輸 3GB 的檔案，並且保存 7 天時間，輸入好自己的 Email 與對方的 Email 並輸入訊息，即可輕鬆突破 20MB 的限制。若你有更大的檔案傳輸需求，可以參考：Gofile 免費空間：無大小限制 / 上下載快速 / 檔案最多可保存100年

進入 Sondd 主頁面後，就可以看到白色的欄位，此時按下 + 號來上傳要傳送的檔案，傳送的檔案大小限制為 3GB，保存天數為 7 天。基本上 7 天的時間很足夠讓朋友下載檔案啦。

接著輸入接收者的稱呼、接收者 Email 以及自己的 Email，最後輸入訊息點擊下方黑色按鈕提交就可以囉。

因為需要驗證此封 Email 是否由你本人發出，若沒有經過驗證的話，任何人都可以用你的名義發 Email，到自己的 Email 收取驗證碼之後輸入就完成啦。

看到此畫面代表你的檔案已送出。

此時朋友打開 Email，看到我們用 Sondd 傳送的信件內容如上圖，點擊 View file 就可以下載啦！比起用自己的 Email 容量來夾帶檔案，Sondd 是不是更沒有負擔呢？連結在下面，趕快存起來，下次就可以開啟直接用啦。

Sondd：https://sondd.com/