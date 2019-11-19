傳送文件、照片、圖片原始檔給朋友，用 Email 夾帶附件會累積越來越多垃圾檔案，今天要來跟大家分享 Dropbox Transfer，從測試版推出後，一直到現在終於正式上線啦！上傳檔案後，只需要複製貼上連結就可以傳給朋友，對方完全不必登入帳號就可以接收，免費使用可發送 100MB 的檔案，付費可達到 100GB。

Dropbox Transfer 特色有：



不限對象，傳送大型檔案

您可以傳送高達 100 MB 的檔案，且接收者不必擁有 Dropbox 帳戶。

您可以傳送高達 100 MB 的檔案，且接收者不必擁有 Dropbox 帳戶。 確認檔案送達

得知他人何時下載了您傳遞的檔案，並瞭解查看次數。

得知他人何時下載了您傳遞的檔案，並瞭解查看次數。 保護原始檔案

Transfer 會傳送檔案複本，不會讓他人存取原始檔案。

△ 進入 Dropbox Transfer 後，直接將檔案拖移到框框中就可以啦，你也可以從 Drpobox 中新增檔案，不過這樣就必須登入才能夠讀取檔案。

△ 免費帳號的檔案限制在 100MB 以內，然後檔案最多只能保留 7 天，付費的話檔案大小就能到 100GB，並且自訂保存期限及設定下載密碼。

△ 上傳完成之後，按下下方的「複製連結」，然後把連結傳給朋友就好囉！如果你懶的開啟新視窗傳連結給朋友，左下角有個「以電子郵件寄送檔案傳遞」，輸入 Email 後連結就會直接寄到對方信箱囉。

△ 朋友點開連結，不需要登入就可以直接下載檔案囉。用 Dropbox Transfer 手機傳照片給電腦或傳給朋友都是不錯的選擇，100MB 一般使用就很足夠啦，若你有個特殊需求再付費吧～

給大家一個測試檔案：http://bit.ly/2KAKbxT

若測試檔案看不過癮，請看這篇文章唷！

傳送門：Dropbox Transfer