iPhone 照片備份可以放在哪？前陣子 Google 的大刀砍倒「教育版」空間去了，從無上限砍到每校只有 100TB。讓許多人都急忙找其他備份的方案，iPhone 使用者最原生的方案就是 iCloud 啦！然而 iCloud 的免費空間只有 5GB 顯然是不足的，最近小編發現一個方法，能夠讓我們免費儲存 100 萬張 iPhone 照片的方法，而且完全免費、不需要額外購買、更不需要輸入信用卡資訊，使用 iPhone 的朋友，趕快跟著小編一起操作一次，讓你免費備份手機照片。

首先打開 iPhone 設定，找到「照片」選項，然後將「共享相簿」開啟即可。若你不希望 iCloud 自動備份你的照片，或者一直跳出 iCloud 儲存空間不足的提示，推薦你把「iCloud 照片」的選項關閉。

第二步就是回到 iPhone「相簿」中，找到要備份的照片並選取起來，點擊「共享的相簿」，接著輸入「名稱」按下下一步。

接下來的「收件人」、「評論」都是可以不填的，當然如果你想要跟家人共享，就能夠在收件人的地方填上對方的 iCloud 帳號，最後按下「發佈」就可以啦。

此時打開「相簿」就可以看到剛剛存好的「共享相簿」囉。

接下來來談談限制的部分，一個共享相簿最多可保存 5000 張（部）照片與影片，相簿數量上限共 200 本，換句話說就是能夠免費儲存 100 萬張（部）照片或影片。

畫質的部分，照片的長邊會減少為 2048 像素，但全景照片除外，後者寬度可達 5400 像素。根據 Apple 官方文件「共享的相簿」支援的影像格式有：



HEIF

JPEG

RAW*

PNG

GIF

TIFF

HEVC

MP4

QuickTime

H.264

MPEG-4

「共享的相簿」支援的影片檔案類型和格式有：影片長度最長可達 15 分鐘，解析度最高可達 720p。



參考資訊：https://support.apple.com/zh-tw/HT202786