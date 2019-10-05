Gmail 空間不足怎麼辦？Google 提供免費信箱 Gmail 空間只有 15GB，且空間與 Google Drive 雲端硬碟、Google 相簿等其他服務共用，如果不想付費升級使用容量的話，可以怎麼清理 Gmail 空間呢？一次大量刪怕刪到重要文件，一封一封刪又太沒效率，今天要跟大家分享 4 招如何篩選 Gmail 郵件，達到快速釋出 Gmail 空間的方法，不管你容量有沒有滿，有用 Gmail 的都該學起來，因為不是容量不爆，只是時間未到～你也可以參考：Unroll.Me 一鍵取消訂閱 Gmail 惱人的廣告信，自動偵測懶人模式

方法一：以信件時間篩選

△ 搜尋特定期間收發的郵件，刪除過舊的 Email，類似的搜尋方式可以是：

- after:

- before:

- older:

- newer:

例如：after:2004/04/16 或 before:2004/04/18

△ 搜尋早於或晚於特定期間的郵件 (利用 d、m 和 y 指定日、月和年)，例如：newer_than:2d 就是搜尋兩天內的新 Email。

方法二：以信件檔案大小篩選

△ 搜尋大於或小於特定大小的郵件 (單位為位元組)，可以用 larger: 或 smaller: 來表示，例如：larger:10M 就會搜尋出大於 10MB 的郵件。

方法三：以有夾帶附件的信件篩選

△ 搜尋包含附件的 Email，可以用 has:attachment 來搜尋，一般來說我覺得這個搜尋方式可以最有效清理 Email 容量，因為夾帶檔案的 Email 長年累月下來，一定為造成空間負擔。如果舉一反三你也可以搜尋 has:drive、has:document、has:spreadsheet、has:presentation 來找到包含 Google 雲端硬碟、文件、試算表、簡報的附件或連結的郵件。

方法四：以已讀信件篩選

△ 你也可以搜尋 is:read 來搜尋已讀的 Email，將所有已讀的 Email 通通一次清理乾淨，此外，輸入 is:starred、is:snoozed、is:unread 能夠找到已加星號、已延後、未讀取的郵件。

上面四招通通學起來，就可以協助你快速釋放 Gmail 即將爆滿 (或已爆滿 )的容量，趕快跟著上面的步驟，大掃除信箱裡面無效 Email 吧！