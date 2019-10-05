守寫字

電腦中字體這麼多，你有沒有想過創造一套自己的字體呢？說一套好像有點太沉重了，今天要跟大家分享的「守寫字」網站，就算只有一、兩個字也可以輸出成 ttf 檔。守寫字專為產生獨特的字體而生，目前完全免費，動動手就可以快速產生屬於自己的獨一無二字體，目前還在公測中，免費讓大家輸出 ttf 字體檔，有需要的人可以抓緊機會囉！懶得自己建立字體，那就來撿現成的吧：清松手寫體可商用免費下載，台灣人自己開發的字體支持起來！

守寫字

△ 進入守寫字首頁後，按下「開始製作」。

手寫字體如何製作

△ 接著需要登入會員，如果沒有會員就註冊一個吧，或是透過 FB、Google 快速註冊。

手寫字體下載

△ 登入會員之後輸入會員名稱及字體名稱。這邊我想特別說一下，「字體名稱」會是你下載 ttf 檔案後的字體名稱，日後無法更改。所以如果你對幫自己取名沒有想法，可以想像一下，當你在 Word 選字時，想要看到怎麼樣字體名稱呢？

守寫字

△ 接著就可以開始造字囉，在上方的白色區域輸入要產生的文字，然後按下下面的「書寫還沒寫過的字：」，上面的字體下拉選單，選擇你剛剛取名的字體。

守寫字

△ 造字時有兩種方式，一種是透過滑動螢幕手寫，另一種是寫在紙上拍照上傳。兩個方法各有各的優點，滑動螢幕寫字是比較方便，寫在紙上拍下來是比要有真實字跡的感覺。就看大家的需求囉，我這裡用拍照示範給大家作為參考。

守寫字免費製作

△ 拍完照之後上傳照片，網站會自動把我們寫的字體銳化、調高對比，我們縮放字體，讓字體在白色的框框裡面就好了。在縮放時，有一點小技巧，就是盡量讓每個文字塞好塞滿，不然到時候字體輸出的時候，會高矮、大小不一。完成之後按下下面的綠色存檔按鈕就可以啦。

電子簽名製作

△ 接著打出剛剛寫好的字體，就會自動變成我們的手寫字體囉！如果沒有變的話，檢查一下字體名稱的下拉選單，有沒有選到你創造的字體。要下載字體的話，按下下面的「完成手寫訊息」就可以了。

守寫字

△ 點擊下載字體就可以啦。當然你也可以直接分享到 FB 或 LINE。

Word簽名檔製作

守寫字

△ 因為目前在公測階段，所以目前下載 ttf 字體檔是免費的，未來開始收費後，就不知道價錢如何計算囉~

如何製作TTF字體

△ 下載 ttf 字體檔之後，雙擊兩下安裝，接著打開 Word 找到剛剛的字體。

守寫字

△ 這樣就未來有合約要簽名的話，只要選擇字體的字體，根本連印出來都不用，就可以完成簽名啦！如果你用拍照的方式建立字體的話，字跡的確是自己寫的，大家學起來了嗎~實在是太方便啦！大家趕快趁著免費，去製作屬於自己獨一無二的字體啦！

傳送門：守寫字

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