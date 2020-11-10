簽名檔製作軟體

你的 Email 簽名檔夠不夠吸引人？如何製作更簡潔、有力的簽名檔？還是你根本還沒有為你的 Email 設定簽名檔？最近小編發現 Create a Signature 這款 Email 簽名檔製作工具，不用 60 秒就能夠產生「專業級」Email 簽名檔，只需要 4 個步驟，就能夠快速製作完成，包含排版、文字大小、顏色、照片以及呈現的樣式，通通不用自己燒腦，專業的 Email 簽名檔能夠讓通信者能夠有更容易聯繫到你的方法，更能提升對方對你的專業分數及印象，趕快花 60 秒製作一個吧。若這款風格不是你喜愛的，MySignature 也是許多網友製作 Email 簽名檔的選擇唷。

Email簽名檔產生器

進入 Create a Signature 後點擊「Get Started」開始製作。

簽名檔編輯器

接著輸入姓名、Email 地址、電話號碼及聯絡地址，所有能夠讓客戶聯繫到你的方式通通打上去就對啦。

簽名檔製作軟體

接著是照片及額外的社群媒體資訊，這邊是選填，想填的再填上就好。

簽名檔文字

最後一個步驟就是挑選自己喜愛的 Email 簽名檔風格樣式囉，也可以更改文字顏色為自己喜歡的顏色。

email簽名檔內容

最後按下 Finalize 就製作完成啦。

Gmail 簽名檔 模板

最後按下 highlight 就可以複製產生完成的簽名檔到 Email 中囉。有需要的朋友趕快花 60 秒製作一個專業簽名檔吧。

傳送門：Create a Signature

Create a Signature 專業 Email 簽名檔產生器，60 秒內給你一個專業又吸睛的簽名檔 相關文章

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