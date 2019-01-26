兩方要簽合約，卻分隔在天南地北怎麼辦？以往只能跑郵局，寄合約給對方，對方簽完之後再寄回來，光是整個流程跑完，差不多就要 1 個星期了，雖然 Adobe 也有提供線上免費簽約歸檔的服務，不過那是付費服務，今天要分享一個免費的線上簽約服務「DocHub」，支援 Gmail 直接開啟簽約，簽約完畢可直接存檔微電子檔、夾帶檔案回信給對方，比起紙本的郵寄信件，還要來得快速、方便，一起來看看如何使用吧！
步驟一：打開 Gmail PDF 檔
△ 這個線上簽名服務，是使用 Gmail 裡的擴充服務「DocHub」來達成，因此不需要安裝任何 App，我們只需要將 Gmail 與 DocHub 連結即可，首先用 Gmail 打開要簽約的 PDF 檔，點擊 Connect more apps。
步驟二：連結 DocHub 服務
△ 接著搜尋關鍵字「DocHub」，如上圖找到這個服務後，點擊 Connnect 來連結 Gmail 及 DocHub 簽名服務。
步驟三：以 DocHub 開啟 PDF 檔
△ 將 DocHub 與 Gmail 成功連結之後，再回到剛剛於 Gmail 中打開的 PDF 檔中，在最上方的 Open With 找到 DocHub。
△ 選取要存取的 Gmail 帳號，並同意提供資料給 DocHub，如果介意的話，可以簽完名再取消權限，詳細取消方式可以參考：Google 第三方應用程式帳戶權限存取管理，教你解除具有 Google 帳號存取權的應用程式
步驟四：可以簽名啦
△ 以 DocHub 打開後，就可以進行電子簽名啦，點擊上圖中上排的鉛筆圖示，就可以成功在 PDF 上面簽名囉，簽名完畢之後，可以點擊右上方的下載圖式，進行輸出設定。
△ 可以直接儲存已簽名的 PDF 電子檔在電腦裡當作副本，也可以選擇 Gmail 夾帶檔案回覆給對方，以 DocHub 方式簽名，真的比起印下紙本要省時很多，而且不必等待信件往返的時間，可以當天就完成簽約程序，大家如果未來會用到的話，就趕快學起來吧！