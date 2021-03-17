你時常處理 PDF 轉檔工作嗎？小編最近剛好發現 Tipard 的 PDF Converter Platinum 轉檔工具限時免費下載囉（原價美金 49 元），支援 PDF 轉各種文書格式 Word、Excel、PowerPoint，甚至 PDF 轉電子書 ePub 也支援，就連少見的轉 HTML、text 也 OK，在處理 PDF 轉圖片格事時，能夠調整輸出畫質，有許多 PDF 線上轉檔工具，轉完圖片後都是模糊的，因為被壓縮過了，桌面版的 PDF 轉檔工具就不會有這個問題，有需要的朋友請趕快收下囉。最近 Adobe 其實也有釋出 PDF 轉檔的線上工具，若你的 PDF 數量不多又不常使用的話，可以試試 Adobe Acrobat 線上版





這次的序號是一年份的，開通序號是獨一無二的，所以每個人請自己去領取。名字隨意輸入可以過，Email 則是要收的到序號的即可。

填完後送出，回到 Email 點擊第一個連結驗證信箱。

驗證完畢後會收到第二封，這邊就有序號 + 軟體的載點啦，文章末我也會把 PDF Converter Platinum 的載點放在後面，大家請去取得即可。

下載 PDF Converter Platinum 後開啟，就會看到啟用序號的地方啦，將序號貼上、輸入上上填寫的 Email 即可。

啟用後就可以匯入你的 PDF 檔案開始轉檔囉，PDF 能夠轉檔的格式有 Word、Excel、ePub、HTML、Txt、PPT、圖片 ( PNG/JPG/BMP/GIF...)，載點放在下方，有需要的朋友趕快去取得吧！

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