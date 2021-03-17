

你最近有要入手的小米家電嗎？小米台灣於 3/17～3/22 期間推出「小米智慧生活」優惠活動，購買小米 10T、Redmi Note 9T、POCO M3 （4GB+128GB） 等產品，最高可省千元，此外在台灣上市新品，包含：「米家吸頂燈 350」售價新台幣$1,395元、「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」售價新台幣$455元，兩項新品即日起正式在台上市，陸續可在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、全國電子、燦坤 3C 與 friDay 購物購買到。



米家吸頂燈 350

米家吸頂燈 350 擁有日光及月光兩種照明模式，日光模式下亮度可達 3,000lm，可滿足家中夜晚的主要照明需求，切換至月光模式時，則能散發柔和舒適的溫暖光線，像一道朦朧月光散落。擁有高達 Ra95 的顯色指數，更精準地還原物體最真實的顏色；同時，米家吸頂燈 350 提供三種自定義模式，設定完成後直接以牆面上的實體開關切換三種模式，可根據用戶最舒適的光線設定起床模式、電影模式或工作模式，讓你一鍵到位。

米家吸頂燈 350 支援智慧控制及語音操控，支援米家 APP 及 Apple HomeKit 智慧控制，同時也可使用小米小愛音箱 Art、小米小愛音箱 Play 或 Siri，語音指令即可開關燈、調整燈光明暗度、切換自定義模式等；如搭配另外販售的 Yeelight 遙控器，則可直接遙控調整燈光，冬天不再需要為了關燈睡覺而爬出溫暖被窩。

米家 16 合 1 棘輪螺絲起子





「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」採用45齒精密齒輪，棘輪以全鋁材實的外殼，轉動更流暢提供更順滑的操作手感與使用體驗；提供三段高扭矩棘輪，棘輪可承受扭矩達 20N.m，以單向持續轉動，無需重複變換握持位置，堅固耐用又省力。「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」配備8枚雙頭起子頭共包含 16 種常用型號，起子頭採用高品質 S2 合金鋼，硬度高達 60HRC，配合 110mm 可拆卸延長桿，從容應付大多數家居使用需求。

而「米家 16 合 1 棘輪螺絲起子」以獨特的按壓式彈倉設計，內部磁吸收納 8 枚雙頭起子頭，彈倉可完全從主體拆離，隨時取換起子頭更方便。手柄採切面設計，順滑貼合手部形狀，易施力且不磨手，同時還沒平穩放置螺絲起子，減少滾動滑落的機會。

「小米智慧生活」優惠活動

自即日起至 3 月 22 日止，小米推出「小米智慧生活」活動，針對多款熱門智慧型手機及智慧家電推出直降、滿額贈、商品加價購、組合套裝、領取優惠券等眾多優惠，讓用戶一次購足智慧產品；用戶敲碗等待的小米智慧顯示器 65型也同步限量開賣！

「小米智慧生活」活動開跑當日，小米與 Redmi 品牌全系列手機於小米商城 mi.com 及小米之家正式開賣，自即日起至 3 月 22 日止，於小米商城 mi.com 及小米之家購買小米 10T Pro 即贈小米便攜相片印表機（價值新台幣$1,665 元；數量有限，贈完為止）或小米小愛音箱 Art（價值新台幣 $1,495 元）



購買小米 10T 直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $12,999 元

購買 Redmi Note 9T 直降新台幣 $500 元，4GB+128GB 優惠價只要新台幣 $6,999 元、4GB+64GB 優惠價只要新台幣 $6,199 元

POCO M3（4GB+128GB）直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $4,199 元

購買小米 10T Lite 即贈小米藍牙耳機 Earbuds 超值版（價值新台幣 $545 元），購買 Redmi 9T 即贈 Redmi 行動電源 10000 標準版 白色（價值新台幣$345元）。

手機訂單滿新台幣 $15,999 元，即贈小米便攜相片印表機（價值新台幣 $1,665 元）或小米小愛音箱 Art（價值新台幣 $1,495 元）

*所有贈品數量均有限，贈完為止。

多款智慧居家產品也推出有感直降，「米家掃拖機器人」直降新台幣 $700 元，優惠價只要新台幣 $8,295 元，領券最高再折新台幣 $800 元，還可加購超值配件；「米家掃地機器人」直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $7,395 元，領券最高再折新台幣 $500元；「米家手持無線吸塵器 Lite」直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $4,495 元，領券最高再折新台幣 $200 元。

於「小米智慧生活」活動期間，單筆消費（不含手機）滿新台幣 $3,500 元即贈小米無線雙模滑鼠 靜音版或小米支架式自拍桿；單筆消費（不含手機）滿新台幣 $6,000 元即贈小米小愛音箱 Play；單筆消費（不含手機）滿新台幣 $8,500 元即贈小米 GaN 充電器 Type-C 65W 或米家便攜電動刮鬍刀 1S；單筆消費（不含手機）滿新台幣 $14,000 元即贈米家無線吸塵器 mini；單筆消費（不含手機）滿新台幣 $20,000 元即贈小米旅行箱 20 吋和小米簡約休閒雙肩包；所有贈品數量均有限，贈完為止。更多「小米智慧生活」活動詳情及優惠資訊，請參考小米商城 mi.com