一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 my，下載影片與 MP3 都可以，手機電腦都支援

2019-01-26 04:43:19 9M87
YouTube My

YouTube 影片你都如何下載呢？今天又要分享大家最愛的「一輩子都記得 YouTube 怎麼下載」系列，只要記得 2 個字母就可以下載 YouTube 影片、音樂檔案，完全不需要開啟什麼軟體，也不需要事先開啟網址在貼上網址，只需要在 YouTube 網址列上，並在 YouTube 後方加上 my 就可以下載影片啦！不管手機、電腦只要記住這兩個字，就能下載 YouTube 影音，是不是超簡單啊～


youtube影片下載方法mp4
△ 首先打開 YouTube 頁面，來到自己平常看影片的界面，並在上方原本的網址 yotube.com/XXX 改成 youtube.commy/XXX，也就是多新增一個 my 在網址中，並按下 Enter。

YouTube My

△ 這時候網站就會自動跳轉到 YouTubemy 的下載頁面，將頁面往下滑一些，就可以找到影片縮圖，在影片縮圖的下方有一個小小的「下載」圖示，按下去之後就會另開一個新視窗，就可以下載影片啦，而下載音樂檔的話則是點擊下方的 MP3 圖示，再下面一點也支援字幕下載。

Youtube音樂下載

△ 點擊影片下方小小的下載後，另開啟一個影片播放頁面，點擊右下角的「...」後，按下下載就會直接儲存到電腦中啦！畫質的部分預設是下載 760，如果沒有 760P 的畫，就會變成 360P 的影片。

YouTube音樂下載方法MP3

△ 接著是音樂的部分，點擊 MP3 圖示之後，同樣會另開一個頁面，同樣點擊「...」後，就會開始下載音樂檔，但這邊必須要說的是，某些具有版權的音樂會被屏蔽，所以這邊只支援沒有版權的音樂或兒歌可以下載喔！不管如何這樣的下載影片方式，同樣是非常簡單又好記啊！你學起來了嗎～

一輩子都記得 YouTube 如何下載系列複習：

一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 conv，下載影片、剪輯鈴聲、GIF 圖檔製作都搞定
一輩子都記得 YouTube 下載只要加上 ss，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援

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