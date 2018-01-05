我的 Email 裡面充滿著各式各樣的廣告訊息，總是想著要找一天來好好「反訂閱」一下，但因為數量太龐大，日復一日就這麼習慣了，今天發現一個好工具，Unroll.Me 讓我脫離垃圾廣告信的苦海，還我 Gmail 漂漂拳，全自動偵測 Gmail 訂閱了哪些廠商或服務，真正達到一鍵取消訂閱，當然有些人會怕怕的，不敢把這樣的權限交給第三方服務，如果是這樣的話，還是得自己清囉，不過對於我來說一懶天下無難事，還是交給 Unroll.Me 處理了～
Unroll.Me：https://unroll.me/
△ 這邊以 Gmail 做示範，如果你使用其他信箱就點擊別的囉，支援的有 Yahoo、OutLook、AOL。
△ 點擊 I Agree 授權使用隱私政策
△ 找到要清理的信箱
△ 再次點擊「允許」同意 Unroll.Me 存取帳戶
△ 接著會有大約一連串的教學，但這邊可以略過，一直點擊下方的綠色方塊即可。
△ 直到看到這個畫面，讓它讀取一下，大概要等個一分鐘。
△ 這邊偵測到 3 個訂閱，點擊下面 Start editing 編輯訂閱。
△ 左方是訂閱的服務名稱，右邊 Unsubscribe 用力給它點下去，就完成了！消失的無影無蹤，大功告成！
Unroll.Me：https://unroll.me/
更多資訊請參考：
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這