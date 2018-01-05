Unroll.Me 一鍵取消訂閱 Gmail 惱人的廣告信，自動偵測懶人模式

2018-01-05 14:04:38 9M87
gmail 信箱 如何 取消訂閱 垃圾信太多怎麼辦

我的 Email 裡面充滿著各式各樣的廣告訊息，總是想著要找一天來好好「反訂閱」一下，但因為數量太龐大，日復一日就這麼習慣了，今天發現一個好工具，Unroll.Me 讓我脫離垃圾廣告信的苦海，還我 Gmail 漂漂拳，全自動偵測 Gmail 訂閱了哪些廠商或服務，真正達到一鍵取消訂閱，當然有些人會怕怕的，不敢把這樣的權限交給第三方服務，如果是這樣的話，還是得自己清囉，不過對於我來說一懶天下無難事，還是交給 Unroll.Me 處理了～

Unroll.Me：https://unroll.me/

gmail 信箱 如何 取消訂閱 垃圾信太多怎麼辦
△ 點擊綠色框框 Get started now 開始

gmail 清理垃圾信 Yahoo Outlook

△ 這邊以 Gmail 做示範，如果你使用其他信箱就點擊別的囉，支援的有 Yahoo、OutLook、AOL。

gmail 信箱授權 允許第三方存取

△ 點擊 I Agree 授權使用隱私政策

gmail 信箱授權 允許第三方存取

△ 找到要清理的信箱

gmail 信箱授權 允許第三方存取

△ 再次點擊「允許」同意 Unroll.Me 存取帳戶

Unroll.Me 教學 取消訂閱

△ 接著會有大約一連串的教學，但這邊可以略過，一直點擊下方的綠色方塊即可。

gmail 信箱 如何 取消訂閱 垃圾信太多怎麼辦

△ 直到看到這個畫面，讓它讀取一下，大概要等個一分鐘。

gmail 信箱 如何 取消訂閱 垃圾信太多怎麼辦

△ 這邊偵測到 3 個訂閱，點擊下面 Start editing 編輯訂閱。

gmail 信箱 如何 取消訂閱 垃圾信太多怎麼辦

△ 左方是訂閱的服務名稱，右邊 Unsubscribe 用力給它點下去，就完成了！消失的無影無蹤，大功告成！

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