明明沒登入的網站，Email 卻收到驗證訊息嗎？這代表你的 Email 地址、密碼可能曾經遭到洩漏，遇到這樣的問題該怎麼辦？小編自己也有這個問題，最近發現這個線上服務 Data Breach Checker，能夠檢測你的 Email 地址是否曾經遭到洩漏，若有遭到洩漏的話，使用 Data Breach Checker 官方提供的 Chrome 擴充程式，也能夠在不洩漏自己真實的 Email 地址情況下，正常註冊其他網站的會員、服務。你也可以參考：Fake Mail Generator 免洗 Email 產生器，這個信箱我只想用一次

首先進入 Data Breach Checker 官網，輸入要掃描的 Email 地址。確認後點擊下方 Check email address 進入掃描。

不到一分鐘結果就出爐啦，果然小編自己的 email 曾經在 4 起外洩案中遭到洩漏。

Data Breach Checker 會在下方列出曾經遭到外洩的服務名稱、日期、事件，小編自己的 Email 就曾經在 Dropbox、Adobe、Canva 等知名服務的外洩事件中，甚至不止 Email 地址，連密碼都遭到外洩。

那要如何處理呢？修改密碼是消極一點的做法，要更積極的話，點擊上方的 Secure your email address 註冊一組帳號。

接著安裝 Burner Emails Chrome 擴充程式，輸入 Email 的欄位中點擊一下右邊的 Burn email 圖示，就能夠快速一鍵填入免洗 Email。

而這個免洗 Email 會透過 Data Breach Checker 的轉寄服務寄到你的真實信箱中，如此一來就算不用輸入自己的真實 Email 也能夠收到驗證信了。

你可以產生多個免洗 Email 帳號，隨時可以關閉/開啟轉寄服務，這樣還有個好處，當你的免洗 Email 遭到垃圾信攻擊時，直接刪除免洗 Email，再創造一個新的即可。這是真實 Email 無法做到的，移除自己的真實 Email 再辦一個是非常耗時的，而且可能很快又遭到垃圾信襲擊。趕快先去掃描自己的帳號密碼是否有遭到外洩吧～

Data Breach Checker：https://burnermail.io/resources/data-breach-checker