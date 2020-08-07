Google 儲存空間管理工具

Gmail、Google Drive 雲端硬碟只有 17GB，容量就快要不夠了怎麼辦？小編自己一直有這樣的困擾，想要刪 Email 又不知道從哪裡開始刪起，跟小編有一樣困擾的朋友，好消息來啦，Google 推出「儲存空間管理工具」，能夠自動檢查已經在垃圾桶檔案、分析肥大檔案，幫助使用者可以快速釋放 Gmail、Google Drive 及相簿中的容量，小編花 1 分鐘隨手刪除不需要的大型檔案，就釋出 1GB 的空間，各位趕快利用這個新工具替自己的雲端空間大掃除一下吧！你也可以參考：Gmail 空間不足怎麼辦？4 個清理容量的小技巧，不用付費購買額外空間

Google 儲存空間管理工具

進入 Google 儲存空間管理工具後，主要有兩個部分，第一部分為「捨棄的項目」，其實白話文就是在回收桶中的檔案或信件，因為我們在 Gmail 中移除信件，並不是真正的移除，而是會先跑到回收桶中，但回收桶裡面的 Email 同樣會占用容量，因此這邊直接幫我們抓出來在回收桶中的空間有多少，基本上直接點擊移除就好，不太需要篩選，因為先前都已經先過濾了。

gmail收件者信箱已滿

第二部分是「大型項目」，釋放空間從容量較大的檔案下手，刪起來又快又有感覺，「Google 儲存空間管理工具」幫我們找出 Gmail、Google Drive 及相簿中肥大的檔案，直接點擊進去就可以進行動篩選。

google雲端儲存空間設定

以 Gmail 為例，我的信箱中大型檔案就占用了 7.5GB，幾乎快要占用我 17GB 中的一半，因此我們可以直接在這邊移除 Google 幫我們篩選出來的大型信件，這些信件中夾帶的附檔，其實很多都是用一次就不需要了，就算刪除也不影響工作、任務，那就放心地將它刪除吧！

若不清楚信件中是否有什麼重要信件不能刪的話，可以直接點擊標題，Google 就會另開新頁面，可以讓我們直接瀏覽該信件中的附檔。

Google 儲存空間管理工具

我自己因為大部分都不需要，因此全選之後再慢慢挑出要保留下來的 Email，不小心就刪了 153 封郵件，並釋出超過 1GB 空間！

google空間不足

當然雲端硬碟中的大型但按也可以用一樣的方法來刪除，這個工具實在是太實用啦，大家也趕快花個 5 分鐘，好好大掃除自己的 Google 雲端空間吧，Gmail 的空間與 Google Drive 是共用的，17GB 沒有常常清理的話，肯定很快就爆容量啦~

Google 儲存空間管理工具：https://one.google.com/storage/management

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