Bamboo VPN

臨時有 VPN 需求，找不到免費的翻牆 APP 嗎？最近小編發現 Bamboo VPN 翻牆 APP，它是一款完全沒有任何限制 VPN 工具，免註冊、免訂閱即可使用，一鍵即可翻牆至全世界 90 個國家、超過 3000 個伺服器，可以說是免費的 VPN 工具工，有最多國家可以選擇的，唯一的缺點就是目前僅在 Android 系統中可以使用，iOS 目前正在開發中，或許未來有機會啟用，有翻牆需求的朋友，趕快把它收下吧。如果你需要的是一款安全的 VPN，那我推薦你使用來自瑞士安全可靠的 ProtonVPN

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目前 Bamboo VPN 可以在 Google Play 中免費下載，下載完畢之後點擊 GET STARTED 開始使用。

Android VPN

接著就可以看到翻牆按鈕啦，點擊按鈕後 APP 會告訴我們蒐集了哪些個人資料，按下 Accept and Continue 同意就可以一鍵翻牆啦，使用非常簡單。

Android 翻牆工具

目前可以翻牆的國家有超過 90 國，而且免費版就有這麼多選擇，每個國家還有多個節點可以選，是不是非常佛心呢，一般這可是付費才可能有如此多選擇。

Android 翻牆大陸

選擇好國家之後就可以快速切換翻牆區域啦，不過小編實測免費版速度不是很快，建議沒有速度需求的翻牆再使用，像是看影片可能就不適合，總之還是推薦給大家這個沒有任何限制，支援全世界超過 90 個國家的 Bamboo VPN，連下放在下面，趕快收下來吧。

下載：
Bamboo VPN ( Google Play 下載 )

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