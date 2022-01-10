臨時有 VPN 需求，找不到免費的翻牆 APP 嗎？最近小編發現 Bamboo VPN 翻牆 APP，它是一款完全沒有任何限制 VPN 工具，免註冊、免訂閱即可使用，一鍵即可翻牆至全世界 90 個國家、超過 3000 個伺服器，可以說是免費的 VPN 工具工，有最多國家可以選擇的，唯一的缺點就是目前僅在 Android 系統中可以使用，iOS 目前正在開發中，或許未來有機會啟用，有翻牆需求的朋友，趕快把它收下吧。如果你需要的是一款安全的 VPN，那我推薦你使用來自瑞士安全可靠的 ProtonVPN。

目前 Bamboo VPN 可以在 Google Play 中免費下載，下載完畢之後點擊 GET STARTED 開始使用。

接著就可以看到翻牆按鈕啦，點擊按鈕後 APP 會告訴我們蒐集了哪些個人資料，按下 Accept and Continue 同意就可以一鍵翻牆啦，使用非常簡單。

目前可以翻牆的國家有超過 90 國，而且免費版就有這麼多選擇，每個國家還有多個節點可以選，是不是非常佛心呢，一般這可是付費才可能有如此多選擇。

選擇好國家之後就可以快速切換翻牆區域啦，不過小編實測免費版速度不是很快，建議沒有速度需求的翻牆再使用，像是看影片可能就不適合，總之還是推薦給大家這個沒有任何限制，支援全世界超過 90 個國家的 Bamboo VPN，連下放在下面，趕快收下來吧。

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Bamboo VPN ( Google Play 下載 )