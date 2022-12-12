需要一款簡單操作的 VPN 嗎？最近小編發現 Sonics VPN 正推出限時免費活動，原價非常高，要價美金 143.88 元，現在限免可免費取得序號。Sonics VPN 能夠保護我們個人資料免於駭客等威脅，並且能夠透過 VPN 網路進行加密，並且可以隱藏我們的真實 IP 地址，不論是 Windows、Android 還是 iPhone 通通能用，趕緊把握活動結束前收下，就賺到 4000 多元台幣啦！

首先進入 Sonics VPN 網頁 ，註冊一組帳號，待會我們領到序號會透過帳號進行綁定。

註冊完成後，點擊 Confirm Email Address 來進行信箱認證。此時打開你的 Gmail，就可以看到確認信，點擊連結就完成確認囉。

確認後回到 Sonics VPN，後台可以看到註冊有送免費體驗 7 天，不過這不是我們要的，接下來我們前往限時免費活動頁面。

限時免費活動頁面：https://sharewareonsale.com/s/free-sonics-vpn-100-discount

選擇分享此活動到社群媒體，或者點擊下方連結輸入 Email 來交換序號。

輸入 Email、國家、系統、性別、工作之後，按下下方按鈕就可以取得限時免費序號。

最後就可以看到 Sonics VPN 序號啦。

最後回到 Sonics VPN 網頁後台，點擊左側 Redeem 按鈕，然後貼上新鮮限領的序號，按下下方 Redeem 按鈕即可完成啟用。

接著打開 Sonics VPN 軟體，各位可以到文章後面下載，安裝之後打開並登入會員。

登入會員後就可以看到目前已經是 Premium 資格囉！可以無限制使用 VPN 啦。

Sonics VPN 支援世界各地 40 個國家、超過 5000 個伺服器，讓我們可以輕鬆繞過地區限制，看影片、完游戲和滑社交媒體等。

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可以透過 Sonics VPN 瀏覽 4K 串流媒體、全世界超過 5000 個伺服器、確保上網安全的加密技術，可在無限個裝置上使用 VPN，用 VPN 好處多多！各位趕緊去下載吧，下載連結小編放在下面，領起來不吃虧！

https://www.sonicsvpn.com/

下載：

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