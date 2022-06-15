PDF to JPG 轉檔工具

PDF 要怎麼轉成 JPG 圖檔呢 ? 雖然網路上有很多線上 PDF 轉檔工具，不過如果當你的 PDF 要轉檔的文件比較多的話要一個一個上傳再下載就相對不方便，因此今天小編要來跟大家介紹 PDF to JPG 批次轉檔工具，PDF to JPG 是一款非常簡單又粗暴的工具，能夠在電腦上面快速大量轉檔 PDF 檔案為圖片，如此一來就可以省下大量的上傳跟下載時間，經常需要 PDF 轉圖片的朋友這款工具絕對是非常可以收下的唷。小量轉檔或偶爾轉檔的話，用 PDF 線上轉檔工具就足夠啦。


PDF to JPG 重點功能整理

  • 快速轉 PDF 文件為 JPG 格式
  • 支援批量轉檔
  • 支援密碼保護的 PDF 文件
  • 不需要額外安裝 Adobe Acrobat 或 Reader 就能執行轉檔
  • 支援導入 Adobe PDF 1.0-1.7 格式

windows 10 pdf 轉 jpg

PDF JPG 是一款 Windows 限定的軟體，文章後面幫大家準備好下載連結囉，直接點擊下載打開就可以看到上圖的圖示。

pdf 轉 jpg教學

接著把你要轉檔的 PDF 檔案拉進去，在右邊可以設定你要轉檔的頁數，而且不同的檔案一定會有不同的頁數，這款工具也可以依照文件分別設定不同的頁數來轉檔，設定完畢之後點擊下方的轉檔按鈕就夠完成囉。

pdf 轉 jpg 軟體

小編實測轉檔兩個 PDF 檔大概都有 100 頁左右，轉檔的速度非常快，大概不到 2 分鐘的時間就完成所有圖片轉檔啦。

PDF to JPG

轉檔完成之後打開資料夾檢查一下，圖片是相當清晰的，尺寸不是很小又模糊的圖片，整體來說我覺得這款 PDF 轉圖片的工具非常適合大量轉檔的朋友，連結就放在下面，有需要的朋友趕快收藏下來吧。

http://www.lotapps.com/free-pdf-to-jpg-converter.html

下載：
PDF to JPG 免費轉檔工具下載 ( Windows )

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