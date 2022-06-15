KidsMap

想查詢距離家中附近公立幼兒園該怎麼查？最近小編發現 KidsMap 這款 APP，他可以查詢全台灣超過 6800 間幼稚園，不論是公立、私立、準公共還是非營利全部都能查到，就連詳細的學費是多少都能夠輕鬆查詢，如果家中有小朋友正在考慮要不要讀幼兒園的話，或許可以用款 APP 來參考一下價格，作為家長們決定的依據。這款 APP 只支援 Android 系統，用 iPhone 的朋友請使用「全國教保資訊網」查詢。

KidsMap

目前 KidsMap 僅支援 Android 版本，可以到 Google Play 免費下載。

幼兒園查詢

下載之後透過 Google 免費登入。

幼兒園收費

登入後就可以查詢到家裡附近的所有幼兒園啦，公立、私立、準公共及非營利使用顏色來區分，大家可以先從紅色公立幼稚園開始尋找起。

公立幼兒園地圖

找到之後點擊圖標，就可以看到幼兒園名稱、負責人、地址、核定人數、設立許可文號、設立核准日期、許可證號，點擊通話則可以直接撥打電話到該幼兒園詢問更詳細的資訊。

幼兒園查詢

點擊收費的話，可以看到詳細的收費情形，像是午餐費、學費、雜費、活動費等，可以很清楚看到目前幼兒園的收費為何，推薦家裡有小朋友準備就讀幼稚園的爸媽可以下載下來研究，連結小編放在下方，有需要的請自行收下啦。

下載：
KidsMap（Google Play 下載）

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