XnViewMP應該是XnView的下一個版本，因為還在開發階段，但是已經有繁體中文語系啦！對我來說支援unicode的瀏覽比較重要，之前都使用【NexusImage】來瀏覽日文路徑名稱的檔案，其實就輕便來說已經非常的優質了，而且作者還有繼續開發！但是愛玩軟體是天性，遇到不同的軟體當然還是得測試看看，而這一套目前的感覺還不賴，而且具有標籤功能更是讓我讚賞，每個資料夾內的圖片會以不同的標籤開啟圖片，等於說這個圖片瀏覽器可以同時觀看許多的資料夾，省去了切換來切換去的麻煩！

最基本的看圖軟體功能當然也不會少，圖片的EXIF資訊都會顯示，圖片瀏覽也有幻燈片模式可以自動賞圖，全螢幕模式下滑鼠移到上方及右方會有【FastStone Image Viewer】全螢幕下的效果，對於快速瀏覽圖片即顯示資訊相當的方便。

最後在推崇一個我自己很欣賞的功能，就是圖片標記的功能，每一張圖片可以勾選自己喜愛的分類，也就是類似圖片標籤的功能，自己喜愛的圖片就可以勾選適合的標籤，譬如說可以像FaceBook一樣標記出照片內有哪些朋友，之後就可一次找出某個朋友的照片，對我來說這還算頗新鮮的功能^^。而且這軟體同時支援Windows、Linux與Mac三種平台唷！

http://www.xnview.com/

32bit 免安裝版：
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64bit  免安裝版：
XnView MP 0.95 64bit.7z（GOOGLE下載）
XnView MP 0.95 64bit.7z（1DRV下載）
XnView MP 0.95 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）
XnView MP 0.95 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：60.67 MB

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