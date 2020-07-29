如何不用登錄IG就能免費下載別人的照片 ? Imgkoa 帶你親身體驗

Instagrm 上美女如雲，如果不追妹妹還要幹嘛呢？其實最麻煩的是下載照片有難度，大家是否想通通囊括袋中呢 ? 當心情不美麗的時候看看美女圖片心情就會好了！本篇將為大家介紹 imgkoa 這個 IG 照片下載網站，不用登入帳號就可以看限時動態、下載原尺寸的大頭貼，還可以很方便的將照片和影片下載收藏，還能批次下載多張照片，這樣的好工具若不分享給大家，實在過意不去啦！

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△ 首先打開 IG 下載工具網站 imgkoa：https://www.imgkoa.com/zh-hant/

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△ 輸入自己要找的 IG 帳號，輸入之後點搜尋。

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△ 找到之後，點擊大頭照下方的「下載」就可以下載到大頭照片囉！

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△ 這是原尺寸的大頭照！收藏圖片就是要大張的才夠味啊！

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△ 帳號點進去，往下滑還有貼文，每個貼文的照片或影片都有下載按鈕，想要一次下載多份照片，可以點選右上角的「 批次下載 」。

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要看限時動態的話，就點上方「限時動態 」切換過去，這裡要注意一下，因為我們沒有輸入任何自己的帳號和密碼，所以並不會知道是誰看過。

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下載完的影片也會出現在電腦裡，是不是很輕鬆又簡單呢 ? 大家學會可以買上回家試看看喔 ! Imgkoa 除了可以在電腦瀏覽器使用之外，手機瀏覽器使用也沒有問題，趕快加入書籤就對了！

 Imgkoa 網址：https://www.imgkoa.com/zh-hant/

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