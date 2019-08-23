限時免費 FastMove 新舊電腦如何完美移機？檔案、軟體與個人檔案的備份還原

2019-08-23 10:10:38 哇哇

FastMove 新舊電腦電腦檔案軟體移機

相信大家都有換電腦的經驗，換電腦最麻煩的就是資料的轉移，移檔案是比較輕鬆的，不過很多慣用軟體、個人化的資料就很麻煩，這時候大家可以使用 FastMove 這款工具，這是一款專門的移機工具，他可以幫你轉移個人設定、軟體、驅動與常用檔案等等，讓新舊電腦轉換之間，資料與設定損失能到最少，若是近期有準備換電腦的朋友們，可以趁此收下這款限時免費工具，相信轉換電腦時可以幫上大忙唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-fastmove-100-discount

FastMove 新舊電腦電腦檔案軟體移機

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD FASTMOVE NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝板與免安裝版可以到文末下載。

FastMove 新舊電腦電腦檔案軟體移機

△ 開啟軟體後有四個選項，前兩個次透過 online migration 的方式，後兩個是透過檔案儲存的方式，Old Computer 是舊電腦，New Computer 是新電腦，一開始要先備份舊電腦的檔案，之後把被備份的檔案移到新電腦可以存取的空間，之後再從新電腦去還原。

FastMove 新舊電腦電腦檔案軟體移機

△ 設定要備份的檔案路徑後繼續。

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△ 免費版本只支援 CUSTOM FILES 的檔案備份，這對完美移機來說是不夠的，這時候請點選左下角的 REGISTER 來進行註冊。

FastMove 新舊電腦電腦檔案軟體移機

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 Continue 啟動。

FastMove 新舊電腦電腦檔案軟體移機

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ USER 可以備份個人的所有設定檔，所有軟體的使用紀錄檔案等等，點選 START EXPORT 開始匯出檔案。

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△ SOFTWARE 是備份已經安裝的軟體，點選 START EXPORT 開始匯出檔案。左側欄的每個項目都要分開 EXPORT，並不是所有一起執行的唷！

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△ DRIVERS 驅動程式會備份額外安裝的，譬如說印表機、掃描器等等，點選 START EXPORT 開始匯出檔案。

FastMove 新舊電腦電腦檔案軟體移機

△ 最後就是個人檔案部分，就是我的資料夾檔案，勾選後點選 START EXPORT 開始匯出檔案。

http://fastmove.com/

免安裝版：
FastMove 1.2019.807.10.7z（GOOGLE下載）
FastMove 1.2019.807.10.7z（1DRV下載）
FastMove 1.2019.807.10.7z（BANKUPLOAD下載）
FastMove 1.2019.807.10.7z（MEDIAFIRE下載）
FastMove 1.2019.807.10.7z（RAPIDGATOR下載）
FastMove 1.2019.807.10.7z（本站下載）
檔案大小：8.60 MB

安裝版：
FastMove.exe（SHAREWAREONSALE下載）
FastMove.exe（GOOGLE下載）
FastMove.exe（1DRV下載）
FastMove.exe（BANKUPLOAD下載）
FastMove.exe（MEDIAFIRE下載）
FastMove.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：9.60 MB

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