相信大家都有換電腦的經驗,換電腦最麻煩的就是資料的轉移,移檔案是比較輕鬆的,不過很多慣用軟體、個人化的資料就很麻煩,這時候大家可以使用 FastMove 這款工具,這是一款專門的移機工具,他可以幫你轉移個人設定、軟體、驅動與常用檔案等等,讓新舊電腦轉換之間,資料與設定損失能到最少,若是近期有準備換電腦的朋友們,可以趁此收下這款限時免費工具,相信轉換電腦時可以幫上大忙唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD FASTMOVE NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝板與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後有四個選項,前兩個次透過 online migration 的方式,後兩個是透過檔案儲存的方式,Old Computer 是舊電腦,New Computer 是新電腦,一開始要先備份舊電腦的檔案,之後把被備份的檔案移到新電腦可以存取的空間,之後再從新電腦去還原。

△ 設定要備份的檔案路徑後繼續。

△ 免費版本只支援 CUSTOM FILES 的檔案備份,這對完美移機來說是不夠的,這時候請點選左下角的 REGISTER 來進行註冊。

△ 將剛剛所取得的序號填入,點選 Continue 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ USER 可以備份個人的所有設定檔,所有軟體的使用紀錄檔案等等,點選 START EXPORT 開始匯出檔案。

△ SOFTWARE 是備份已經安裝的軟體,點選 START EXPORT 開始匯出檔案。左側欄的每個項目都要分開 EXPORT,並不是所有一起執行的唷!

△ DRIVERS 驅動程式會備份額外安裝的,譬如說印表機、掃描器等等,點選 START EXPORT 開始匯出檔案。

△ 最後就是個人檔案部分,就是我的資料夾檔案,勾選後點選 START EXPORT 開始匯出檔案。

http://fastmove.com/

