防毒軟體到底哪一套最強？我覺得這是永遠無解的答案，不過大多人還是選擇評價比較高的防毒軟體，Bitdefender 的評價就非常得不錯，不過在台灣我覺得使用者算是少數，不過以 Bitdefender 為掃毒引擎的防毒軟體也不少，像是 Ad-Aware Free Antivirus+、Advanced SystemCare Ultimate 也都是以 Bitdefender 為主的防毒軟體，Bitdefender Total Security 2018 現在有活動可以免費使用 90 天（一般試用只有 30 天），雖然說時間有點短暫，不過若一時沒有防毒軟體的話，還是很實用的唷！
限時免費：https://www.bitdefender.com/site/Facebook/redFreeDownload
△ 在活動頁面中輸入 E-Mail、勾選 I'm not a robot、GET IT NOW，三個步驟就可以順利取得 90 天試用，信箱請不要亂填，因為等等需要去信箱內收序號。
△ 接著會看到以上畫面，要你去信箱收信^^。
△ 打開信箱收信，點選 INSTALL BITDEFENDER 繼續安裝的步驟。
△ 這時候會連結到 Bitdefender 的網站登入帳號，若原本就有帳號就直接登入，若沒有帳號的話就選擇註冊。（若帳號本身就有使用免費的促銷時間沒到期的話，試著用其他 E-mail 去登錄活動）
△ 登入之後就會看到 new subscription is active，代表有順利取得這次活動 90 天的試用期限授權。
△ 在Bitdefender Central 後臺當中點選 INSTALL BITDEFENDER，會跳出 DOWNLOAD 的視窗，點選後就會下載安裝檔案。
△ 安裝完成之後你的裝置就會出現在後台當中。
△ 安裝前先登入 Bitdefender 帳號。
△ 安裝檔執行時會進行下載動作。
△ 開始下載完整版的檔案，請保持網路連線啊！
△ 開始 Install 安裝，目前又多國語言，不過沒有繁體中文有點可惜。
△ Bitdefender Total Security 2018 安裝完成可以開始使用囉！介面就是英文介面，相信對很多人來說會有些許障礙，不過就算一般防毒軟體大家安裝好也不太會去動設定，默默地保護你的電腦安全囉！！！
http://www.bitdefender.com/
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取
夜神安卓模擬器，史上最強大 Android 模擬器，安裝一台只要 12 秒！
Samsung Note 8 搶先看！雙鏡頭景深模式、S Pen 與 Bixby 功能進化