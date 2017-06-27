全景相機真的很夯，雖然說周遭擁有的朋友不多，但是 360 度相機一直都在推出與進步，米家全景相機也正是在台灣發表上市，兩個月前才知曉米家全景相機初登場，轉眼間就開賣了，小米的產品效率實在很不錯！米家全景相機外型上與一般 360 相機差異比較大，黑色風格感覺比較內斂，金屬機身在運作後比較有發燙感，與 2017 Gear 360 相比的話，Gear 360 的強項在於 Facebook 直播，米家全景相機強調編輯與創作，價格 7995 元算是很便宜的 360 度相機囉！文中範例天色不佳，純參考囉！
米家全景相機：http://www.mi.com/tw/mi-sphere-camera-kit/
小米台灣夏季新品發佈：小米6、小米Max 2、米家全景相機、小米降噪耳機、明星商品折扣
今年4月初配合中國地區米粉節活動推出，並且掛上米家品牌名稱的小米首款360度環景攝影機「米家全景相機」，相比三星等品牌推行類似機種採用方正、扁平且以金屬材質打造的機身，分別可對應拍攝2388萬畫素、解析度達6912 x 3456的360度靜態照片，或是解析度達3456 x 1728、每秒30畫格的動態影片，本身則對應IP67防水與6軸電子防手震效果，同樣可藉由專屬App與手機連動操作。 ...
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