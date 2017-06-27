今年4月初配合中國地區米粉節活動推出，並且掛上米家品牌名稱的小米首款360度環景攝影機「米家全景相機」，相比三星等品牌推行類似機種採用方正、扁平且以金屬材質打造的機身，分別可對應拍攝2388萬畫素、解析度達6912 x 3456的360度靜態照片，或是解析度達3456 x 1728、每秒30畫格的動態影片，本身則對應IP67防水與6軸電子防手震效果，同樣可藉由專屬App與手機連動操作。 ...