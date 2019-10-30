Apple Music 免費序號

Apple Music 又有免費序號可以領囉！這次是由歌手吳青峰所提供的「一個月」免費序號，這次的 Apple Music 免費序號兌換期限為 11/7 號前，並且為限量提供，先搶先贏，如果你是新的 Apple Music 使用者，還可以享有 3 個月免費試聽，總計 4 個月免費聽到飽！你也可以參考：TuneFab Apple Music Converter 下載 iTunes MP3 音樂檔案，離線播放實測

Apple Music 免費聽

△ 點擊文章最後方的連結，就可以進入 Apple Music 免費序號活動頁面，按下「立即兌換」>「確認」就可以兌換完成！為期一個月的 Apple Music 免費聽也是不錯，先謝謝青峰哥哥啦，大家趕快手刀兌換吧，數量有限，先搶先贏。

Apple Music 贈送一個月

△ 兌換完成之後，就可以進入 Apple Music 裡面聽到飽啦！一如往常的，這次訂閱是會「自動續訂」模式，也就是說時間到了，會自動扣你 150 元續訂，如果你擔心到時候忘記解除續訂，可以在領取完序號之後，直接到設定裡面按下「取消訂閱」，這是不會影響你免費聽音樂的權利，一樣可以在這一個月中免費聽！

Apple Music 贈送一個月

△ 畫面會跳出一個視窗，點選「檢視 Apple ID」，就會來到帳號設定，我們往下滑找到「訂閱項目」。

Apple Music

△ 就會看到所有用這個 Apple ID 訂閱的內容，包含訂閱中以及已過期的訂閱。這裡可以看到我們剛剛試用的 Apple Music ，點下去後會看到這一項訂閱會員資格，我們按下畫面最下方的「取消訂閱」，即可終止未來自動扣款續訂的狀況，但你仍享有一個月的試用喔！

Apple Music

△ 點選「取消訂閱」後會跳出視窗再次說明，按下「確認」就完成了。

傳送門：Apple Music 免費一個月序號 - 吳青峰

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