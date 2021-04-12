你錯過 Apple 旗下系列服務的免費優惠嗎？舉凡 Apple TV+、Apple Music、iCloud 等....，蝦皮 3/29~4/4 曾經推出「全站不限金額下單送」活動，雖然已經過了活動日期，不過目前還是可以兌換的！而且還不須要下單購買就可以免費兌換 Apple TV+ 3 個月、Apple Music 4 個月及 iCloud 50GB，如果你也剛好錯過 4/4 的兌換活動，趕快跟著小編把握小確幸兌換起來吧。

目前在 蝦皮的活動網頁 中，還可以看到「全站不限金額下單送」活動的頁面與連結：

小編就以領取 Apple Music 來作為示範，點擊上方的兌換連結後，按下「立即兌換」>「繼續」。

然後就可以看到「確認訂閱」的資訊，按下「確認」完成兌換，到目前為止都是不須要收費的。因為小編之前已經兌換過 Apple Music 的新會員免費試用 3 個月了，因此只剩下這次活動的 1 個月可以用。按下開始聆聽後就可以享有免費的 Apple Music 音樂囉。

眼尖的各位有發現小編是使用 Andoid 手機嗎？沒錯 Android 手機也可以聽 Apple Music，大家兌換之後可以去下載 Apple Music App 聽音樂會比較方便。

兌換完程後最重要的就是大家請記得要道「設定」>「訂閱項目」>「管理」，將免費期限過後的「取消訂閱」取消，否則免費期限過後，就會被自動扣款 150 元/月囉。