先前有免費聽 Apple Music 活動，卻一直沒跟到嗎？最近 Shazam 祭出限時兌換 Apple Music 免費 5 個月活動，只要下載 Shazam 辨識歌曲 App 並且完成辨識一首歌曲，就立即送 Apple Music 五個月免費試用，先前已經用過的 Shazam 的會員，也可以免費試用 2 個月的 Apple Music，下面帶著大家一起來實際兌換一次，之前一直沒有領取免費 Apple Music 的 iPhone 使用者們，趁這次難得有 5 個月免費聽，趕快把握機會囉。

首先下載 Shazam 歌曲辨識 App，下載後開啟 Shazam，並點擊畫面中的辨識按鈕，成功進行一次歌曲辨識。

辨識結果出爐之後，就能夠解鎖「免費兌換」Apple Music 按鈕囉，這次的活動僅限於沒有使用過 Shazam 的新使用者，之前已經用過 Shazam 的朋友，只能兌換 2 個月。

不過若你已經用過，還是想要免費試用 5 個月的話，也可以登入另一組新的 Apple ID 來兌換。目前官方並未公告限時兌換活動什麼時候會結束，所以要領取的朋友請把握機會趕快下載 Shazam 領取起來吧。

Shazam iOS 載點：https://itunes.apple.com/app/shazam/id284993459?mt=8